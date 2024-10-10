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ВС России заняли более выгодные рубежи под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 10.10.2024
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07:47 10.10.2024 (обновлено: 07:48 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/vs-1977322881.html
ВС России заняли более выгодные рубежи под Купянском, заявил Марочко
ВС России заняли более выгодные рубежи под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 10.10.2024
ВС России заняли более выгодные рубежи под Купянском, заявил Марочко
Российская армия заняла более выгодные рубежи под Купянском в Харьковской области, в районе Песчаного российские подразделения прорвали еще одну линию... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:47
2024-10-10T07:48
в мире
россия
харьковская область
андрей марочко
виталий ганчев
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Российская армия заняла более выгодные рубежи под Купянском в Харьковской области, в районе Песчаного российские подразделения прорвали еще одну линию украинской обороны и продолжили продвижение к реке Оскол, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев накануне сообщал РИА Новости, что российские военные на купянском направлении продвигаются вглубь обороны противника, от освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров. "В ходе активных боевых действий ВС РФ продолжили развивать успех в районе населенного пункта Купянск. Так, между Синьковкой и Петропавловкой был уничтожен один укрепрайон и три наблюдательных пункта. По Глушковке был нанесен массированный удар, в результате чего противник ослабил сопротивление на этом участке", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что в районе Песчаного российские подразделения прорвали еще одну линию украинской обороны и продолжили продвижение к реке Оскол. Ранее минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Кучеровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241010/ka-52m-1977318090.html
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в мире, россия, харьковская область, андрей марочко, виталий ганчев
В мире, Россия, Харьковская область, Андрей Марочко, Виталий Ганчев
ВС России заняли более выгодные рубежи под Купянском, заявил Марочко

Марочко: российские подразделения прорвали линию оборону ВСУ около Песчаного

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Российская армия заняла более выгодные рубежи под Купянском в Харьковской области, в районе Песчаного российские подразделения прорвали еще одну линию украинской обороны и продолжили продвижение к реке Оскол, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев накануне сообщал РИА Новости, что российские военные на купянском направлении продвигаются вглубь обороны противника, от освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров.
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"В ходе активных боевых действий ВС РФ продолжили развивать успех в районе населенного пункта Купянск. Так, между Синьковкой и Петропавловкой был уничтожен один укрепрайон и три наблюдательных пункта. По Глушковке был нанесен массированный удар, в результате чего противник ослабил сопротивление на этом участке", - сообщил эксперт.
Марочко добавил, что в районе Песчаного российские подразделения прорвали еще одну линию украинской обороны и продолжили продвижение к реке Оскол.
Ранее минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Кучеровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.
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