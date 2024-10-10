https://ria.ru/20241010/vs-1977322881.html

ВС России заняли более выгодные рубежи под Купянском, заявил Марочко

ВС России заняли более выгодные рубежи под Купянском, заявил Марочко - РИА Новости, 10.10.2024

ВС России заняли более выгодные рубежи под Купянском, заявил Марочко

Российская армия заняла более выгодные рубежи под Купянском в Харьковской области, в районе Песчаного российские подразделения прорвали еще одну линию... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T07:47

2024-10-10T07:47

2024-10-10T07:48

в мире

россия

харьковская область

андрей марочко

виталий ганчев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_0:47:3124:1804_1920x0_80_0_0_578e80a5d655c69d28e6f256d9c5f784.jpg

ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Российская армия заняла более выгодные рубежи под Купянском в Харьковской области, в районе Песчаного российские подразделения прорвали еще одну линию украинской обороны и продолжили продвижение к реке Оскол, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев накануне сообщал РИА Новости, что российские военные на купянском направлении продвигаются вглубь обороны противника, от освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров. "В ходе активных боевых действий ВС РФ продолжили развивать успех в районе населенного пункта Купянск. Так, между Синьковкой и Петропавловкой был уничтожен один укрепрайон и три наблюдательных пункта. По Глушковке был нанесен массированный удар, в результате чего противник ослабил сопротивление на этом участке", - сообщил эксперт. Марочко добавил, что в районе Песчаного российские подразделения прорвали еще одну линию украинской обороны и продолжили продвижение к реке Оскол. Ранее минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Кучеровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241010/ka-52m-1977318090.html

https://ria.ru/20241010/ukraina-1977311538.html

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, харьковская область, андрей марочко, виталий ганчев