Циклон "Милтон" продолжит терять мощность, заявил Вильфанд

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Тропический циклон "Милтон" продолжит терять мощность над сушей без "подпитки" энергией из океана, он пройдет американскую Флориду и двинется на запад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Я думаю, что нет, уже все, он теряет свою мощь. Он пройдет через Флориду и дальше уйдет на запад", - ответил Вильфанд на вопрос, может ли сила "Милтона" снова вырасти до ураганного ветра. Синоптик пояснил, что тропические циклоны всегда ослабевают, когда достигают суши, поскольку кинетической энергией они "подпитываются" от океанов. "Как только он (циклон "Милтон") вышел на сушу, он сразу трансформировался в третью степень… но даже третья степень – это очень прилично", - сказал Вильфанд. При этом, когда циклон приближался к Флориде, его скорость составляла 290 километров в час (более 80 метров в секунду), что превышает максимальный ветер "Катрины" - самого разрушительного урагана в истории США, который произошел в 2005 году. Тропические циклоны по силе делятся на пять степеней. Наивысшая шкала – ураган, когда скорость ветра достигает 33 метров в секунду и более. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Телеканал NBC News сообщил, что как минимум два человека погибли в округе Сент-Луси.
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Тропический циклон "Милтон" продолжит терять мощность над сушей без "подпитки" энергией из океана, он пройдет американскую Флориду и двинется на запад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Я думаю, что нет, уже все, он теряет свою мощь. Он пройдет через Флориду и дальше уйдет на запад", - ответил Вильфанд на вопрос, может ли сила "Милтона" снова вырасти до ураганного ветра.
Синоптик пояснил, что тропические циклоны всегда ослабевают, когда достигают суши, поскольку кинетической энергией они "подпитываются" от океанов. "Как только он (циклон "Милтон") вышел на сушу, он сразу трансформировался в третью степень… но даже третья степень – это очень прилично", - сказал Вильфанд.
При этом, когда циклон приближался к Флориде, его скорость составляла 290 километров в час (более 80 метров в секунду), что превышает максимальный ветер "Катрины" - самого разрушительного урагана в истории США, который произошел в 2005 году.
Тропические циклоны по силе делятся на пять степеней. Наивысшая шкала – ураган, когда скорость ветра достигает 33 метров в секунду и более.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Телеканал NBC News сообщил, что как минимум два человека погибли в округе Сент-Луси.
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