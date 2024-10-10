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Циклон "Милтон" продолжит терять мощность, заявил Вильфанд - РИА Новости, 10.10.2024
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12:42 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/vilfand-1977369986.html
Циклон "Милтон" продолжит терять мощность, заявил Вильфанд
Циклон "Милтон" продолжит терять мощность, заявил Вильфанд - РИА Новости, 10.10.2024
Циклон "Милтон" продолжит терять мощность, заявил Вильфанд
Тропический циклон "Милтон" продолжит терять мощность над сушей без "подпитки" энергией из океана, он пройдет американскую Флориду и двинется на запад, сообщил... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:42
2024-10-10T12:42
в мире
флорида
сша
россия
роман вильфанд
джо байден
гидрометцентр
ураган "милтон" в сша
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Тропический циклон "Милтон" продолжит терять мощность над сушей без "подпитки" энергией из океана, он пройдет американскую Флориду и двинется на запад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Я думаю, что нет, уже все, он теряет свою мощь. Он пройдет через Флориду и дальше уйдет на запад", - ответил Вильфанд на вопрос, может ли сила "Милтона" снова вырасти до ураганного ветра. Синоптик пояснил, что тропические циклоны всегда ослабевают, когда достигают суши, поскольку кинетической энергией они "подпитываются" от океанов. "Как только он (циклон "Милтон") вышел на сушу, он сразу трансформировался в третью степень… но даже третья степень – это очень прилично", - сказал Вильфанд. При этом, когда циклон приближался к Флориде, его скорость составляла 290 километров в час (более 80 метров в секунду), что превышает максимальный ветер "Катрины" - самого разрушительного урагана в истории США, который произошел в 2005 году. Тропические циклоны по силе делятся на пять степеней. Наивысшая шкала – ураган, когда скорость ветра достигает 33 метров в секунду и более. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Телеканал NBC News сообщил, что как минимум два человека погибли в округе Сент-Луси.
https://rsport.ria.ru/20241010/milton-1977334646.html
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в мире, флорида, сша, россия, роман вильфанд, джо байден, гидрометцентр, ураган "милтон" в сша
В мире, Флорида, США, Россия, Роман Вильфанд, Джо Байден, Гидрометцентр, Ураган "Милтон" в США
Циклон "Милтон" продолжит терять мощность, заявил Вильфанд

Вильфанд: циклон "Милтон" продолжит терять мощность без "подпитки" из океана

© AP Photo / Rebecca BlackwellПрохождение урагана "Милтон" в американском штате Флорида
Прохождение урагана Милтон в американском штате Флорида - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Прохождение урагана "Милтон" в американском штате Флорида
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Тропический циклон "Милтон" продолжит терять мощность над сушей без "подпитки" энергией из океана, он пройдет американскую Флориду и двинется на запад, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Я думаю, что нет, уже все, он теряет свою мощь. Он пройдет через Флориду и дальше уйдет на запад", - ответил Вильфанд на вопрос, может ли сила "Милтона" снова вырасти до ураганного ветра.
Прохождение урагана Милтон в американском штате Флорида - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Крышу стадиона команды "Тампа-Бэй Рейс" снесло ураганом "Милтон"
Вчера, 09:32
Синоптик пояснил, что тропические циклоны всегда ослабевают, когда достигают суши, поскольку кинетической энергией они "подпитываются" от океанов. "Как только он (циклон "Милтон") вышел на сушу, он сразу трансформировался в третью степень… но даже третья степень – это очень прилично", - сказал Вильфанд.
При этом, когда циклон приближался к Флориде, его скорость составляла 290 километров в час (более 80 метров в секунду), что превышает максимальный ветер "Катрины" - самого разрушительного урагана в истории США, который произошел в 2005 году.
Разрушительный ураган "Милтон"
© AP Photo / Rebecca Blackwell

Ураган "Милтон" дошел до суши во Флориде.

Поврежденная во время урагана Хелен лодка перед прохождением урагана Милтон в Южной Пасадене, штат Флорида

Ураган "Милтон" дошел до суши во Флориде.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
1 из 10
© AP Photo / Marta Lavandier

Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час.

Улицы Кейп-Корала, штат Флорида, во время урагана Милтон

Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час.

© AP Photo / Marta Lavandier
2 из 10
© AP Photo / Matthew Dominick

Вид на ураган с Международной космической станции, 8 октября 2024 года

Вид на ураган Милтон с Международной космической станции, 8 октября 2024 года

Вид на ураган с Международной космической станции, 8 октября 2024 года

© AP Photo / Matthew Dominick
3 из 10
© AP Photo / Ramon Espinosa

Около 130 домов были разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана.

Люди на дамбе на набережной Малекон во время прохождения урагана Милтон через Мексиканский залив в Гаване, Куба

Около 130 домов были разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана.

© AP Photo / Ramon Espinosa
4 из 10
© AP Photo / Ramon Espinosa

Куба: люди на набережной Малекон в Гаване во время прохождения урагана "Милтон" через Мексиканский залив

Люди на набережной Малекон во время прохождения урагана Милтон через Мексиканский залив в Гаване, Куба

Куба: люди на набережной Малекон в Гаване во время прохождения урагана "Милтон" через Мексиканский залив

© AP Photo / Ramon Espinosa
5 из 10
© AP Photo / Julio Cortez

В результате природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за миллион 280 тысяч.

Молодой человек в отеле во время прохождения урагана Милтон в Тампе, штат Флорида

В результате природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за миллион 280 тысяч.

© AP Photo / Julio Cortez
6 из 10
© AP Photo / Julio Cortez

На фото: молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана в Тампе, штат Флорида.

Молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана Милтон в Тампе, штат Флорида

На фото: молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана в Тампе, штат Флорида.

© AP Photo / Julio Cortez
7 из 10
© AP Photo / Rebecca Blackwell

По оценкам экспертов, по мощности ураган "Милтон" принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира — Симпсона.

Затопленная после урагана Хелен улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана Милтон

По оценкам экспертов, по мощности ураган "Милтон" принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира — Симпсона.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
8 из 10
© AP Photo / Ramon Espinosa

На фото: молодые люди прячутся за дамбой на набережной Малекон во время урагана, Гавана, Куба.

Молодые люди прячутся за дамбой на набережной Малекон во время прохождения урагана Милтон через Мексиканский залив в Гаване, Куба

На фото: молодые люди прячутся за дамбой на набережной Малекон во время урагана, Гавана, Куба.

© AP Photo / Ramon Espinosa
9 из 10
© AP Photo / Julio Cortez

Во Флориде уже погибли как минимум два человека.

Прохождение урагана Милтон в американском штате Флорида

Во Флориде уже погибли как минимум два человека.

© AP Photo / Julio Cortez
10 из 10

Ураган "Милтон" дошел до суши во Флориде.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
1 из 10

Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час.

© AP Photo / Marta Lavandier
2 из 10

Вид на ураган с Международной космической станции, 8 октября 2024 года

© AP Photo / Matthew Dominick
3 из 10

Около 130 домов были разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана.

© AP Photo / Ramon Espinosa
4 из 10

Куба: люди на набережной Малекон в Гаване во время прохождения урагана "Милтон" через Мексиканский залив

© AP Photo / Ramon Espinosa
5 из 10

В результате природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за миллион 280 тысяч.

© AP Photo / Julio Cortez
6 из 10

На фото: молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана в Тампе, штат Флорида.

© AP Photo / Julio Cortez
7 из 10

По оценкам экспертов, по мощности ураган "Милтон" принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира — Симпсона.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
8 из 10

На фото: молодые люди прячутся за дамбой на набережной Малекон во время урагана, Гавана, Куба.

© AP Photo / Ramon Espinosa
9 из 10

Во Флориде уже погибли как минимум два человека.

© AP Photo / Julio Cortez
10 из 10
Тропические циклоны по силе делятся на пять степеней. Наивысшая шкала – ураган, когда скорость ветра достигает 33 метров в секунду и более.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг. По данным мониторингового портала PowerOutage.us, из-за стихии почти 3 миллиона жителей американской Флориды остались без электричества. Телеканал NBC News сообщил, что как минимум два человека погибли в округе Сент-Луси.
Прохождение урагана Милтон в штате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Жертвами урагана "Милтон" стали минимум два человека
Вчера, 07:02
 
В миреФлоридаСШАРоссияРоман ВильфандДжо БайденГидрометцентрУраган "Милтон" в США
 
 
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