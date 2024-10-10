Разрушительный Ураган "Милтон"
Ураган "Милтон" дошел до суши во Флориде.
Ураган "Милтон" дошел до суши во Флориде.
Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час.
Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час.
Вид на ураган с Международной космической станции, 8 октября 2024 года
Вид на ураган с Международной космической станции, 8 октября 2024 года
Около 125 домов были разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана.
Около 125 домов были разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана.
На фото: люди на набережной Малекон во время прохождения урагана "Милтон" через Мексиканский залив в Гаване, Куба
На фото: люди на набережной Малекон во время прохождения урагана "Милтон" через Мексиканский залив в Гаване, Куба
В результате природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за миллион 280 тысяч.
В результате природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за миллион 280 тысяч.
На фото: молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана в Тампе, штат Флорида.
На фото: молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана в Тампе, штат Флорида.
По оценкам экспертов по мощности ураган "Милтон" принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.
По оценкам экспертов по мощности ураган "Милтон" принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.
На фото: молодые люди прячутся за дамбой на набережной Малекон во время урагана.
На фото: молодые люди прячутся за дамбой на набережной Малекон во время урагана.
Во Флориде уже погибли как минимум два человека.
Во Флориде уже погибли как минимум два человека.