Рейтинг@Mail.ru
Разрушительный Ураган "Милтон" - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 10.10.2024 (обновлено: 10:33 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/uragan-1977336855.html
Разрушительный Ураган "Милтон"
Разрушительный Ураган "Милтон" - РИА Новости, 10.10.2024
Разрушительный Ураган "Милтон"
Последствия стихии, обрушившейся на США и Кубу, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:25
2024-10-10T10:33
фото
сша
куба
мощные ураганы и торнадо в сша
ураган "милтон" в сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977332288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a29f572dab262aec38924ec43bb8ab3.jpg
Последствия стихии, обрушившейся на США и Кубу, — в фотоленте Ria.ru.
сша
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977332288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7468e0f9610be6e968d318dc7fca04e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, сша, куба, мощные ураганы и торнадо в сша, ураган "милтон" в сша
Фото, США, Куба, Мощные ураганы и торнадо в США, Ураган "Милтон" в США

Разрушительный Ураган "Милтон"

Читать ria.ru в
Дзен
Последствия стихии, обрушившейся на США и Кубу, — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Rebecca Blackwell

Ураган "Милтон" дошел до суши во Флориде.

Поврежденная во время урагана Хелен лодка перед прохождением урагана Милтон в Южной Пасадене, штат Флорида

Ураган "Милтон" дошел до суши во Флориде.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
1 из 10
© AP Photo / Marta Lavandier

Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час.

Улицы Кейп-Корала, штат Флорида, во время урагана Милтон

Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час.

© AP Photo / Marta Lavandier
2 из 10
© AP Photo / Matthew Dominick

Вид на ураган с Международной космической станции, 8 октября 2024 года

Вид на ураган Милтон с Международной космической станции, 8 октября 2024 года

Вид на ураган с Международной космической станции, 8 октября 2024 года

© AP Photo / Matthew Dominick
3 из 10
© AP Photo / Ramon Espinosa

Около 125 домов были разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана.

Люди на дамбе на набережной Малекон во время прохождения урагана Милтон через Мексиканский залив в Гаване, Куба

Около 125 домов были разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана.

© AP Photo / Ramon Espinosa
4 из 10
© AP Photo / Ramon Espinosa

На фото: люди на набережной Малекон во время прохождения урагана "Милтон" через Мексиканский залив в Гаване, Куба

Люди на набережной Малекон во время прохождения урагана Милтон через Мексиканский залив в Гаване, Куба

На фото: люди на набережной Малекон во время прохождения урагана "Милтон" через Мексиканский залив в Гаване, Куба

© AP Photo / Ramon Espinosa
5 из 10
© AP Photo / Julio Cortez

В результате природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за миллион 280 тысяч.

Молодой человек в отеле во время прохождения урагана Милтон в Тампе, штат Флорида

В результате природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за миллион 280 тысяч.

© AP Photo / Julio Cortez
6 из 10
© AP Photo / Julio Cortez

На фото: молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана в Тампе, штат Флорида.

Молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана Милтон в Тампе, штат Флорида

На фото: молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана в Тампе, штат Флорида.

© AP Photo / Julio Cortez
7 из 10
© AP Photo / Rebecca Blackwell

По оценкам экспертов по мощности ураган "Милтон" принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.

Затопленная после урагана Хелен улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана Милтон

По оценкам экспертов по мощности ураган "Милтон" принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира-Симпсона.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
8 из 10
© AP Photo / Ramon Espinosa

На фото: молодые люди прячутся за дамбой на набережной Малекон во время урагана.

Молодые люди прячутся за дамбой на набережной Малекон во время прохождения урагана Милтон через Мексиканский залив в Гаване, Куба

На фото: молодые люди прячутся за дамбой на набережной Малекон во время урагана.

© AP Photo / Ramon Espinosa
9 из 10
© AP Photo / Julio Cortez

Во Флориде уже погибли как минимум два человека.

Прохождение урагана Милтон в американском штате Флорида

Во Флориде уже погибли как минимум два человека.

© AP Photo / Julio Cortez
10 из 10
 
ФотоСШАКубаМощные ураганы и торнадо в СШАУраган "Милтон" в США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала