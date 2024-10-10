https://ria.ru/20241010/vengriya-1977352475.html
Глава МИД Венгрии прибыл в Санкт-Петербург
Глава МИД Венгрии прибыл в Санкт-Петербург - РИА Новости, 10.10.2024
Глава МИД Венгрии прибыл в Санкт-Петербург
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прибыл в Санкт-Петербург, где проходит газовая неделя, для переговоров и РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:28
2024-10-10T11:28
2024-10-10T11:39
венгрия
санкт-петербург
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 10 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прибыл в Санкт-Петербург, где проходит газовая неделя, для переговоров и соглашения по венгерскому газоснабжению."Безопасность энергоснабжения - это не идеологический, а физический вопрос! Так что путь на Санкт-Петербург: важные переговоры и соглашение для безопасного и конкурентного венгерского газоснабжения", - написал Сийярто в соцсети.
https://ria.ru/20241008/gas-1977058276.html
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венгрия, санкт-петербург, петер сийярто
Венгрия, Санкт-Петербург, Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии прибыл в Санкт-Петербург
Сийярто прибыл в Санкт-Петербург для переговоров по газоснабжению