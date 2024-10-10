https://ria.ru/20241010/vengrija-1977377999.html

Венгрия и "Газпром" подписали дополнительное соглашение

Венгрия и "Газпром" подписали дополнительное соглашение - РИА Новости, 10.10.2024

Венгрия и "Газпром" подписали дополнительное соглашение

Венгрия и "Газпром" подписали в четверг новое дополнительное коммерческое соглашение, которое будет гарантировать конкурентоспособность цен, заявил министр... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T13:17

2024-10-10T13:17

2024-10-10T13:17

экономика

венгрия

санкт-петербург

петер сийярто

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Венгрия и "Газпром" подписали в четверг новое дополнительное коммерческое соглашение, которое будет гарантировать конкурентоспособность цен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Второй аспект - это то, что конкурентоспособность цен гарантируется дополнительными коммерческими контрактами между нашими национальными компаниями и "Газпромом". Это помогает ценам оставаться конкурентными на протяжении долгого времени. Мы подписываем такие контракты время от времени, и следующий мы подписали сегодня. Он будет гарантировать, что стоимость, которую мы платим за газ, остается конкурентной", - сказал он в ходе выступления на газовом форуме. XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20241010/siyyarto-1977372214.html

венгрия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, венгрия, санкт-петербург, петер сийярто, газпром