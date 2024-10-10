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Венгрия и "Газпром" подписали дополнительное соглашение - РИА Новости, 10.10.2024
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13:17 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/vengrija-1977377999.html
Венгрия и "Газпром" подписали дополнительное соглашение
Венгрия и "Газпром" подписали дополнительное соглашение - РИА Новости, 10.10.2024
Венгрия и "Газпром" подписали дополнительное соглашение
Венгрия и "Газпром" подписали в четверг новое дополнительное коммерческое соглашение, которое будет гарантировать конкурентоспособность цен, заявил министр... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:17
2024-10-10T13:17
экономика
венгрия
санкт-петербург
петер сийярто
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Венгрия и "Газпром" подписали в четверг новое дополнительное коммерческое соглашение, которое будет гарантировать конкурентоспособность цен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Второй аспект - это то, что конкурентоспособность цен гарантируется дополнительными коммерческими контрактами между нашими национальными компаниями и "Газпромом". Это помогает ценам оставаться конкурентными на протяжении долгого времени. Мы подписываем такие контракты время от времени, и следующий мы подписали сегодня. Он будет гарантировать, что стоимость, которую мы платим за газ, остается конкурентной", - сказал он в ходе выступления на газовом форуме. XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
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экономика, венгрия, санкт-петербург, петер сийярто, газпром
Экономика, Венгрия, Санкт-Петербург, Петер Сийярто, Газпром
Венгрия и "Газпром" подписали дополнительное соглашение

Сийярто: Венгрия и "Газпром" подписали соглашение о конкурентоспособности цен

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Венгрия и "Газпром" подписали в четверг новое дополнительное коммерческое соглашение, которое будет гарантировать конкурентоспособность цен, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Второй аспект - это то, что конкурентоспособность цен гарантируется дополнительными коммерческими контрактами между нашими национальными компаниями и "Газпромом". Это помогает ценам оставаться конкурентными на протяжении долгого времени. Мы подписываем такие контракты время от времени, и следующий мы подписали сегодня. Он будет гарантировать, что стоимость, которую мы платим за газ, остается конкурентной", - сказал он в ходе выступления на газовом форуме.
XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией, заявил Сийярто
Вчера, 12:50
 
ЭкономикаВенгрияСанкт-ПетербургПетер СийяртоГазпром
 
 
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