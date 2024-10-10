https://ria.ru/20241010/ushakov-1977405397.html
Участие в саммите БРИКС подтвердили 24 страны, заявил Ушаков
Участие в саммите БРИКС подтвердили 24 страны, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Участие в саммите БРИКС подтвердили 24 страны, заявил Ушаков
Участие в саммите БРИКС на уровне глав государств подтвердили 24 страны, еще восемь - будут представлены вторыми или третьими лицами, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:18
2024-10-10T15:18
2024-10-10T15:18
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Участие в саммите БРИКС на уровне глав государств подтвердили 24 страны, еще восемь - будут представлены вторыми или третьими лицами, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Отмечу, что из этих 32 стран 24 страны подтвердили участие лидеров в саммите в Казани, 8 стран, по данным на сегодняшний день, будут представлены вторыми или третьими лицами. Всего 32 страны. Но еще время остается, и мы надеемся, что круг участников пополнится еще дополнительно и другими государствами", - сказал Ушаков на брифинге. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241008/ukraina-1976949226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, россия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс, в мире
Казань, Россия, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС, В мире
Участие в саммите БРИКС подтвердили 24 страны, заявил Ушаков
Ушаков: участие в саммите БРИКС на уровне глав государств подтвердили 24 страны