Рейтинг@Mail.ru
Участие в саммите БРИКС подтвердили 24 страны, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ushakov-1977405397.html
Участие в саммите БРИКС подтвердили 24 страны, заявил Ушаков
Участие в саммите БРИКС подтвердили 24 страны, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Участие в саммите БРИКС подтвердили 24 страны, заявил Ушаков
Участие в саммите БРИКС на уровне глав государств подтвердили 24 страны, еще восемь - будут представлены вторыми или третьими лицами, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:18
2024-10-10T15:18
казань
россия
юрий ушаков
брикс
саммит брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977400196_0:211:2931:1860_1920x0_80_0_0_92d32fbd959b7795212ad00b2c9a5153.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Участие в саммите БРИКС на уровне глав государств подтвердили 24 страны, еще восемь - будут представлены вторыми или третьими лицами, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Отмечу, что из этих 32 стран 24 страны подтвердили участие лидеров в саммите в Казани, 8 стран, по данным на сегодняшний день, будут представлены вторыми или третьими лицами. Всего 32 страны. Но еще время остается, и мы надеемся, что круг участников пополнится еще дополнительно и другими государствами", - сказал Ушаков на брифинге. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241008/ukraina-1976949226.html
казань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977400196_232:0:2836:1953_1920x0_80_0_0_de4c6c6d8dc36411780e3cbd6dad2fe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, россия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс, в мире
Казань, Россия, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС, В мире
Участие в саммите БРИКС подтвердили 24 страны, заявил Ушаков

Ушаков: участие в саммите БРИКС на уровне глав государств подтвердили 24 страны

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Участие в саммите БРИКС на уровне глав государств подтвердили 24 страны, еще восемь - будут представлены вторыми или третьими лицами, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Отмечу, что из этих 32 стран 24 страны подтвердили участие лидеров в саммите в Казани, 8 стран, по данным на сегодняшний день, будут представлены вторыми или третьими лицами. Всего 32 страны. Но еще время остается, и мы надеемся, что круг участников пополнится еще дополнительно и другими государствами", - сказал Ушаков на брифинге.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Сессий по Украине на саммите БРИКС не планируется, заявил Ушаков
8 октября, 12:42
 
КазаньРоссияЮрий УшаковБРИКССаммит БРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала