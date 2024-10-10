https://ria.ru/20241010/ushakov-1977405397.html

Участие в саммите БРИКС подтвердили 24 страны, заявил Ушаков

Участие в саммите БРИКС подтвердили 24 страны, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024

Участие в саммите БРИКС подтвердили 24 страны, заявил Ушаков

Участие в саммите БРИКС на уровне глав государств подтвердили 24 страны, еще восемь - будут представлены вторыми или третьими лицами, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:18

2024-10-10T15:18

2024-10-10T15:18

казань

россия

юрий ушаков

брикс

саммит брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977400196_0:211:2931:1860_1920x0_80_0_0_92d32fbd959b7795212ad00b2c9a5153.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Участие в саммите БРИКС на уровне глав государств подтвердили 24 страны, еще восемь - будут представлены вторыми или третьими лицами, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Отмечу, что из этих 32 стран 24 страны подтвердили участие лидеров в саммите в Казани, 8 стран, по данным на сегодняшний день, будут представлены вторыми или третьими лицами. Всего 32 страны. Но еще время остается, и мы надеемся, что круг участников пополнится еще дополнительно и другими государствами", - сказал Ушаков на брифинге. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241008/ukraina-1976949226.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, россия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс, в мире