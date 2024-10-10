https://ria.ru/20241010/ushakov-1977405062.html
У Путина запланировано много встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков
У Путина запланировано много встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
У Путина запланировано много встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков
Очень много встреч в рамках саммита БРИКC запланировано у президента России Владимира Путина, они начнутся 21 октября и продлятся до 24 октября, рассказал... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:16
2024-10-10T15:16
2024-10-10T15:16
россия
юрий ушаков
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977294160_0:7:3006:1697_1920x0_80_0_0_3441b52472f7d0275750b8aae96bb04b.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Очень много встреч в рамках саммита БРИКC запланировано у президента России Владимира Путина, они начнутся 21 октября и продлятся до 24 октября, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. "Конечно же, столь масштабное мероприятие, как и другие мероприятия такого же плана, они не обходятся без другого существенного компонента международного общения – это проведение двухсторонних встреч. У нас их запланировано уже, на мой взгляд, более чем достаточно. И мне здесь хочется уже заранее пожалеть нашего президента - очень много встреч, и мы буквально начинаем их проводить уже не только 22 октября, а уже 21-го. И все это, я имею в виду двусторонки, продлится до позднего вечера 24-го октября", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240711/putin-1958989224.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977294160_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_d54bb16042e7f0c7ed5888133cb2d8cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий ушаков, владимир путин, политика
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Политика
У Путина запланировано много встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков
Помощник президента Ушаков: Путин проведет много встреч на саммите БРИКC
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Очень много встреч в рамках саммита БРИКC запланировано у президента России Владимира Путина, они начнутся 21 октября и продлятся до 24 октября, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
"Конечно же, столь масштабное мероприятие, как и другие мероприятия такого же плана, они не обходятся без другого существенного компонента международного общения – это проведение двухсторонних встреч. У нас их запланировано уже, на мой взгляд, более чем достаточно. И мне здесь хочется уже заранее пожалеть нашего президента - очень много встреч, и мы буквально начинаем их проводить уже не только 22 октября, а уже 21-го. И все это, я имею в виду двусторонки, продлится до позднего вечера 24-го октября", - сказал Ушаков.