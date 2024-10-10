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У Путина запланировано много встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
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15:16 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ushakov-1977405062.html
У Путина запланировано много встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков
У Путина запланировано много встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
У Путина запланировано много встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков
Очень много встреч в рамках саммита БРИКC запланировано у президента России Владимира Путина, они начнутся 21 октября и продлятся до 24 октября, рассказал... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:16
2024-10-10T15:16
россия
юрий ушаков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Очень много встреч в рамках саммита БРИКC запланировано у президента России Владимира Путина, они начнутся 21 октября и продлятся до 24 октября, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. "Конечно же, столь масштабное мероприятие, как и другие мероприятия такого же плана, они не обходятся без другого существенного компонента международного общения – это проведение двухсторонних встреч. У нас их запланировано уже, на мой взгляд, более чем достаточно. И мне здесь хочется уже заранее пожалеть нашего президента - очень много встреч, и мы буквально начинаем их проводить уже не только 22 октября, а уже 21-го. И все это, я имею в виду двусторонки, продлится до позднего вечера 24-го октября", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20240711/putin-1958989224.html
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россия, юрий ушаков, владимир путин, политика
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Политика
У Путина запланировано много встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков

Помощник президента Ушаков: Путин проведет много встреч на саммите БРИКC

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Очень много встреч в рамках саммита БРИКC запланировано у президента России Владимира Путина, они начнутся 21 октября и продлятся до 24 октября, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
"Конечно же, столь масштабное мероприятие, как и другие мероприятия такого же плана, они не обходятся без другого существенного компонента международного общения – это проведение двухсторонних встреч. У нас их запланировано уже, на мой взгляд, более чем достаточно. И мне здесь хочется уже заранее пожалеть нашего президента - очень много встреч, и мы буквально начинаем их проводить уже не только 22 октября, а уже 21-го. И все это, я имею в виду двусторонки, продлится до позднего вечера 24-го октября", - сказал Ушаков.
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