https://ria.ru/20241010/ushakov-1977405062.html

У Путина запланировано много встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков

У Путина запланировано много встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024

У Путина запланировано много встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков

Очень много встреч в рамках саммита БРИКC запланировано у президента России Владимира Путина, они начнутся 21 октября и продлятся до 24 октября, рассказал... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:16

2024-10-10T15:16

2024-10-10T15:16

россия

юрий ушаков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Очень много встреч в рамках саммита БРИКC запланировано у президента России Владимира Путина, они начнутся 21 октября и продлятся до 24 октября, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. "Конечно же, столь масштабное мероприятие, как и другие мероприятия такого же плана, они не обходятся без другого существенного компонента международного общения – это проведение двухсторонних встреч. У нас их запланировано уже, на мой взгляд, более чем достаточно. И мне здесь хочется уже заранее пожалеть нашего президента - очень много встреч, и мы буквально начинаем их проводить уже не только 22 октября, а уже 21-го. И все это, я имею в виду двусторонки, продлится до позднего вечера 24-го октября", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240711/putin-1958989224.html

россия

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Дарья Буймова

россия, юрий ушаков, владимир путин, политика