https://ria.ru/20241010/ushakov-1977402989.html
Ушаков не исключил расширения состава участников саммита БРИКС
Ушаков не исключил расширения состава участников саммита БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
Ушаков не исключил расширения состава участников саммита БРИКС
Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что список участников саммита БРИКС в Казани еще может расшириться. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:09
2024-10-10T15:09
2024-10-10T15:09
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что список участников саммита БРИКС в Казани еще может расшириться. По его словам, свое участие уже подтвердили 32 страны. "Но еще время остается, и мы надеемся, что круг участников пополнится еще дополнительно и другими государствами", - сказал Ушаков на брифинге в четверг. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241010/ushakov-1977399904.html
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казань, россия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс
Казань, Россия, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС
Ушаков не исключил расширения состава участников саммита БРИКС
Ушаков: список участников саммита БРИКС в Казани может расшириться
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что список участников саммита БРИКС в Казани еще может расшириться.
По его словам, свое участие уже подтвердили 32 страны.
"Но еще время остается, и мы надеемся, что круг участников пополнится еще дополнительно и другими государствами", - сказал Ушаков на брифинге в четверг.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.