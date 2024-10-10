https://ria.ru/20241010/ushakov-1977402989.html

Ушаков не исключил расширения состава участников саммита БРИКС

Ушаков не исключил расширения состава участников саммита БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024

Ушаков не исключил расширения состава участников саммита БРИКС

Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что список участников саммита БРИКС в Казани еще может расшириться. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:09

2024-10-10T15:09

2024-10-10T15:09

казань

россия

юрий ушаков

брикс

саммит брикс

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что список участников саммита БРИКС в Казани еще может расшириться. По его словам, свое участие уже подтвердили 32 страны. "Но еще время остается, и мы надеемся, что круг участников пополнится еще дополнительно и другими государствами", - сказал Ушаков на брифинге в четверг. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241010/ushakov-1977399904.html

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казань, россия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс