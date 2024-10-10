https://ria.ru/20241010/ushakov-1977402257.html

Ушаков назвал достижения председательства России в БРИКС

Ушаков назвал достижения председательства России в БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024

Ушаков назвал достижения председательства России в БРИКС

Россия считает достижением своего председательства в БРИКС запуск новых форматов взаимодействия в транспортно-логистической сфере, в области ядерной медицины, в РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:07

2024-10-10T15:07

2024-10-10T15:07

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия считает достижением своего председательства в БРИКС запуск новых форматов взаимодействия в транспортно-логистической сфере, в области ядерной медицины, в сфере климата, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Безусловным достижением председательства считаем запуск новых форматов взаимодействия в транспортно-логистической сфере, по линии министерств юстиции, в области ядерной медицины, геологии, взаимосвязи климата и развития", - сказал Ушаков журналистам на брифинге в преддверии саммита БРИКС в Казани. Он отметил, что в ходе российского председательства также большое внимание уделялось активизации финансового трека в рамках БРИКС.

https://ria.ru/20241010/briks-1977400253.html

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Дарья Буймова

россия, казань, юрий ушаков, брикс, в мире