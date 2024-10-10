Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал достижения председательства России в БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/ushakov-1977402257.html
Ушаков назвал достижения председательства России в БРИКС
Ушаков назвал достижения председательства России в БРИКС - РИА Новости, 10.10.2024
Ушаков назвал достижения председательства России в БРИКС
Россия считает достижением своего председательства в БРИКС запуск новых форматов взаимодействия в транспортно-логистической сфере, в области ядерной медицины, в РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:07
2024-10-10T15:07
россия
казань
юрий ушаков
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977400229_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a82ac910d86aaccb05c10b6bc7a5d333.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия считает достижением своего председательства в БРИКС запуск новых форматов взаимодействия в транспортно-логистической сфере, в области ядерной медицины, в сфере климата, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Безусловным достижением председательства считаем запуск новых форматов взаимодействия в транспортно-логистической сфере, по линии министерств юстиции, в области ядерной медицины, геологии, взаимосвязи климата и развития", - сказал Ушаков журналистам на брифинге в преддверии саммита БРИКС в Казани. Он отметил, что в ходе российского председательства также большое внимание уделялось активизации финансового трека в рамках БРИКС.
https://ria.ru/20241010/briks-1977400253.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977400229_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_10705d2bf9f90ee67950cea40de6c6ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, юрий ушаков, брикс, в мире
Россия, Казань, Юрий Ушаков, БРИКС, В мире
Ушаков назвал достижения председательства России в БРИКС

Ушаков назвал достижением председательства в БРИКС запуск новых форматов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве по проведению саммита БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия считает достижением своего председательства в БРИКС запуск новых форматов взаимодействия в транспортно-логистической сфере, в области ядерной медицины, в сфере климата, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Безусловным достижением председательства считаем запуск новых форматов взаимодействия в транспортно-логистической сфере, по линии министерств юстиции, в области ядерной медицины, геологии, взаимосвязи климата и развития", - сказал Ушаков журналистам на брифинге в преддверии саммита БРИКС в Казани.
Он отметил, что в ходе российского председательства также большое внимание уделялось активизации финансового трека в рамках БРИКС.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Ушаков оценил возможность новой волны расширения БРИКС
Вчера, 15:06
 
РоссияКазаньЮрий УшаковБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала