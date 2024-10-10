https://ria.ru/20241010/ushakov-1977401130.html

Ушаков назвал саммит БРИКС самым масштабным внешнеполитическим мероприятием

Ушаков назвал саммит БРИКС самым масштабным внешнеполитическим мероприятием - РИА Новости, 10.10.2024

Ушаков назвал саммит БРИКС самым масштабным внешнеполитическим мероприятием

Саммит БРИКС в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России, сказал журналистам в четверг помощник... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:06

2024-10-10T15:06

2024-10-10T15:06

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России, сказал журналистам в четверг помощник президента России Ушаков. "Что еще хотелось бы отметить, что работа по подготовке саммита ведется самым-самым активнейшим образом. Если говорить об этом казанском мероприятии, то, на мой взгляд, это может превратиться в самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, которое когда-либо проводилось в нашей стране", - сказал Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году года занимает пост председателя организации. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241010/briks-1977399515.html

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