https://ria.ru/20241010/uragan-1977452099.html

Почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без света после урагана

Почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без света после урагана - РИА Новости, 10.10.2024

Почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без света после урагана

Почти 3,4 миллиона потребителей в американском штате Флорида остаются без электричества после обрушившегося в ночь на четверг урагана "Милтон", согласно данным... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:42

2024-10-10T17:42

2024-10-10T17:51

в мире

флорида

сша

джо байден

ураган "милтон" в сша

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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Почти 3,4 миллиона потребителей в американском штате Флорида остаются без электричества после обрушившегося в ночь на четверг урагана "Милтон", согласно данным мониторингового портала PowerOutage.us. Как следует из данных сайта по состоянию на 10.10 утра в четверг по местному времени (17.10 мск), во Флориде без света находятся 3 миллиона 382 тысячи жителей, что составляет 30% от общего количества потребителей электроэнергии штата. Ранее данные портала свидетельствовали о том, что без электричества оставались более чем 2,8 миллиона потребителей во Флориде. Согласно опубликованному релизу Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), "Милтон" продолжает отдаляться от побережья Флориды со скоростью около 30 км/ч. Максимальная скорость ветра урагана сейчас составляет 140 км/ч с более сильными порывами. Ожидается, что позднее он перейдет в состояние внетропического шторма. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг.

https://ria.ru/20241010/milton-1977446319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, флорида, сша, джо байден, ураган "милтон" в сша