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Почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без света после урагана - РИА Новости, 10.10.2024
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17:42 10.10.2024 (обновлено: 17:51 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/uragan-1977452099.html
Почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без света после урагана
Почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без света после урагана - РИА Новости, 10.10.2024
Почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без света после урагана
Почти 3,4 миллиона потребителей в американском штате Флорида остаются без электричества после обрушившегося в ночь на четверг урагана "Милтон", согласно данным... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:42
2024-10-10T17:51
в мире
флорида
сша
джо байден
ураган "милтон" в сша
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Почти 3,4 миллиона потребителей в американском штате Флорида остаются без электричества после обрушившегося в ночь на четверг урагана "Милтон", согласно данным мониторингового портала PowerOutage.us. Как следует из данных сайта по состоянию на 10.10 утра в четверг по местному времени (17.10 мск), во Флориде без света находятся 3 миллиона 382 тысячи жителей, что составляет 30% от общего количества потребителей электроэнергии штата. Ранее данные портала свидетельствовали о том, что без электричества оставались более чем 2,8 миллиона потребителей во Флориде. Согласно опубликованному релизу Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), "Милтон" продолжает отдаляться от побережья Флориды со скоростью около 30 км/ч. Максимальная скорость ветра урагана сейчас составляет 140 км/ч с более сильными порывами. Ожидается, что позднее он перейдет в состояние внетропического шторма. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг.
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в мире, флорида, сша, джо байден, ураган "милтон" в сша
В мире, Флорида, США, Джо Байден, Ураган "Милтон" в США
Почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без света после урагана

Ураган "Милтон" оставил без света почти 3,4 миллиона человек во Флориде

© AP Photo / Wilfredo LeeПрохождение урагана "Милтон" в штате Флорида, США
Прохождение урагана Милтон в штате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Wilfredo Lee
Прохождение урагана "Милтон" в штате Флорида, США
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Почти 3,4 миллиона потребителей в американском штате Флорида остаются без электричества после обрушившегося в ночь на четверг урагана "Милтон", согласно данным мониторингового портала PowerOutage.us.
Как следует из данных сайта по состоянию на 10.10 утра в четверг по местному времени (17.10 мск), во Флориде без света находятся 3 миллиона 382 тысячи жителей, что составляет 30% от общего количества потребителей электроэнергии штата.
Прохождение урагана Милтон в штате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Ураган "Милтон" перед обрушением "высосал" воду из залива Тампа, пишут СМИ
Вчера, 17:23
Ранее данные портала свидетельствовали о том, что без электричества оставались более чем 2,8 миллиона потребителей во Флориде.
Согласно опубликованному релизу Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), "Милтон" продолжает отдаляться от побережья Флориды со скоростью около 30 км/ч. Максимальная скорость ветра урагана сейчас составляет 140 км/ч с более сильными порывами. Ожидается, что позднее он перейдет в состояние внетропического шторма.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг.
Разрушительный ураган "Милтон"
© AP Photo / Rebecca Blackwell

Ураган "Милтон" дошел до суши во Флориде.

Поврежденная во время урагана Хелен лодка перед прохождением урагана Милтон в Южной Пасадене, штат Флорида

Ураган "Милтон" дошел до суши во Флориде.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
1 из 10
© AP Photo / Marta Lavandier

Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час.

Улицы Кейп-Корала, штат Флорида, во время урагана Милтон

Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час.

© AP Photo / Marta Lavandier
2 из 10
© AP Photo / Matthew Dominick

Вид на ураган с Международной космической станции, 8 октября 2024 года

Вид на ураган Милтон с Международной космической станции, 8 октября 2024 года

Вид на ураган с Международной космической станции, 8 октября 2024 года

© AP Photo / Matthew Dominick
3 из 10
© AP Photo / Ramon Espinosa

Около 130 домов были разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана.

Люди на дамбе на набережной Малекон во время прохождения урагана Милтон через Мексиканский залив в Гаване, Куба

Около 130 домов были разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана.

© AP Photo / Ramon Espinosa
4 из 10
© AP Photo / Ramon Espinosa

Куба: люди на набережной Малекон в Гаване во время прохождения урагана "Милтон" через Мексиканский залив

Люди на набережной Малекон во время прохождения урагана Милтон через Мексиканский залив в Гаване, Куба

Куба: люди на набережной Малекон в Гаване во время прохождения урагана "Милтон" через Мексиканский залив

© AP Photo / Ramon Espinosa
5 из 10
© AP Photo / Julio Cortez

В результате природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за миллион 280 тысяч.

Молодой человек в отеле во время прохождения урагана Милтон в Тампе, штат Флорида

В результате природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за миллион 280 тысяч.

© AP Photo / Julio Cortez
6 из 10
© AP Photo / Julio Cortez

На фото: молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана в Тампе, штат Флорида.

Молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана Милтон в Тампе, штат Флорида

На фото: молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана в Тампе, штат Флорида.

© AP Photo / Julio Cortez
7 из 10
© AP Photo / Rebecca Blackwell

По оценкам экспертов, по мощности ураган "Милтон" принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира — Симпсона.

Затопленная после урагана Хелен улица в городе Галфпорт, штат Флорида, перед прохождением урагана Милтон

По оценкам экспертов, по мощности ураган "Милтон" принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира — Симпсона.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
8 из 10
© AP Photo / Ramon Espinosa

На фото: молодые люди прячутся за дамбой на набережной Малекон во время урагана, Гавана, Куба.

Молодые люди прячутся за дамбой на набережной Малекон во время прохождения урагана Милтон через Мексиканский залив в Гаване, Куба

На фото: молодые люди прячутся за дамбой на набережной Малекон во время урагана, Гавана, Куба.

© AP Photo / Ramon Espinosa
9 из 10
© AP Photo / Julio Cortez

Во Флориде уже погибли как минимум два человека.

Прохождение урагана Милтон в американском штате Флорида

Во Флориде уже погибли как минимум два человека.

© AP Photo / Julio Cortez
10 из 10

Ураган "Милтон" дошел до суши во Флориде.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
1 из 10

Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час.

© AP Photo / Marta Lavandier
2 из 10

Вид на ураган с Международной космической станции, 8 октября 2024 года

© AP Photo / Matthew Dominick
3 из 10

Около 130 домов были разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана.

© AP Photo / Ramon Espinosa
4 из 10

Куба: люди на набережной Малекон в Гаване во время прохождения урагана "Милтон" через Мексиканский залив

© AP Photo / Ramon Espinosa
5 из 10

В результате природных катаклизмов количество домохозяйств во Флориде, оставшихся без электричества, перевалило за миллион 280 тысяч.

© AP Photo / Julio Cortez
6 из 10

На фото: молодой человек забирается на дерево во время прохождения урагана в Тампе, штат Флорида.

© AP Photo / Julio Cortez
7 из 10

По оценкам экспертов, по мощности ураган "Милтон" принадлежит к третьей категории по шкале ураганных ветров Саффира — Симпсона.

© AP Photo / Rebecca Blackwell
8 из 10

На фото: молодые люди прячутся за дамбой на набережной Малекон во время урагана, Гавана, Куба.

© AP Photo / Ramon Espinosa
9 из 10

Во Флориде уже погибли как минимум два человека.

© AP Photo / Julio Cortez
10 из 10
 
В миреФлоридаСШАДжо БайденУраган "Милтон" в США
 
 
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