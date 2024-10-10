Почти 3,4 миллиона жителей Флориды остались без света после урагана

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Почти 3,4 миллиона потребителей в американском штате Флорида остаются без электричества после обрушившегося в ночь на четверг урагана "Милтон", согласно данным мониторингового портала PowerOutage.us. Как следует из данных сайта по состоянию на 10.10 утра в четверг по местному времени (17.10 мск), во Флориде без света находятся 3 миллиона 382 тысячи жителей, что составляет 30% от общего количества потребителей электроэнергии штата. Ранее данные портала свидетельствовали о том, что без электричества оставались более чем 2,8 миллиона потребителей во Флориде. Согласно опубликованному релизу Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), "Милтон" продолжает отдаляться от побережья Флориды со скоростью около 30 км/ч. Максимальная скорость ветра урагана сейчас составляет 140 км/ч с более сильными порывами. Ожидается, что позднее он перейдет в состояние внетропического шторма. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг.
ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Почти 3,4 миллиона потребителей в американском штате Флорида остаются без электричества после обрушившегося в ночь на четверг урагана "Милтон", согласно данным мониторингового портала PowerOutage.us.
Как следует из данных сайта по состоянию на 10.10 утра в четверг по местному времени (17.10 мск), во Флориде без света находятся 3 миллиона 382 тысячи жителей, что составляет 30% от общего количества потребителей электроэнергии штата.
Ранее данные портала свидетельствовали о том, что без электричества оставались более чем 2,8 миллиона потребителей во Флориде.
Согласно опубликованному релизу Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC), "Милтон" продолжает отдаляться от побережья Флориды со скоростью около 30 км/ч. Максимальная скорость ветра урагана сейчас составляет 140 км/ч с более сильными порывами. Ожидается, что позднее он перейдет в состояние внетропического шторма.
Президент СШАДжо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении ЧС во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Ураган достиг суши на западном побережье Флориды в ночь на четверг.
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