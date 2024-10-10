https://ria.ru/20241010/unilever--1977357333.html
Unilever завершила продажу бизнеса в России
Unilever завершила продажу бизнеса в России - РИА Новости, 10.10.2024
Unilever завершила продажу бизнеса в России
Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever завершил продажу бизнеса в России и Белоруссии в пользу... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T11:55
2024-10-10T11:55
2024-10-10T12:05
unilever
экономика
россия
белоруссия
екатеринбург
heineken
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817864024_0:67:3522:2048_1920x0_80_0_0_690e03a82352cbbd824bae02c19a57be.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever завершил продажу бизнеса в России и Белоруссии в пользу группы компаний "Арнест", следует из релизов компаний."Unilever сегодня завершил продажу своего российского подразделения группе "Арнест", российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома. Продажа включает в себя весь бизнес Unilever в России и его четыре завода в стране. Наш бизнес в Белоруссии также включен в продажу", - говорится в релизе Unilever."Арнест" в своем релизе уточняет, что предметом приобретения стали активы, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Также в сообщении отмечается, что Unilever готовил бизнес к продаже в течение года и работа компании включала в себя разделение информационно-технологических платформ, цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу.В марте 2022 года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу.Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 190 стран. В том числе в России у неё было порядка 40 брендов, самые известные из них: косметическая продукция Axe, Dove, "Лесной бальзам", "Чистая линия", Rexona, "Бархатные ручки", "Черный жемчуг", бытовая химия Cif и Domestos, мороженое "Магнат", Ekzo, "Инмарко", Carte D'Or, пищевая продукция Knorr.Для "Арнеста" это не первая покупка у иностранцев – ранее они уже приобрели российские активы американского производителя алюминиевых банок для напитков Ball Corporation и нидерландского пивоваренного концерна Heineken. А до этого группа была известна как крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России.
https://ria.ru/20240912/servisy-1972194578.html
https://ria.ru/20240827/knauf-1968859841.html
россия
белоруссия
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817864024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bddc7058e9649e60fdf6883bcba20b81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
unilever, экономика, россия, белоруссия, екатеринбург, heineken
Unilever, Экономика, Россия, Белоруссия, Екатеринбург, Heineken
Unilever завершила продажу бизнеса в России
Unilever сообщила о завершении продажи бизнеса в России группе "Арнест"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever завершил продажу бизнеса в России и Белоруссии в пользу группы компаний "Арнест", следует из релизов компаний.
"Unilever сегодня завершил продажу своего российского подразделения группе "Арнест", российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома. Продажа включает в себя весь бизнес Unilever в России и его четыре завода в стране. Наш бизнес в Белоруссии также включен в продажу", - говорится в релизе Unilever.
"Арнест" в своем релизе уточняет, что предметом приобретения стали активы, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге
, Омске
, Санкт-Петербурге
и Туле
. Также в сообщении отмечается, что Unilever готовил бизнес к продаже в течение года и работа компании включала в себя разделение информационно-технологических платформ, цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу.
В марте 2022 года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу.
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 190 стран. В том числе в России у неё было порядка 40 брендов, самые известные из них: косметическая продукция Axe, Dove, "Лесной бальзам", "Чистая линия", Rexona, "Бархатные ручки", "Черный жемчуг", бытовая химия Cif и Domestos, мороженое "Магнат", Ekzo, "Инмарко", Carte D'Or, пищевая продукция Knorr.
Для "Арнеста" это не первая покупка у иностранцев – ранее они уже приобрели российские активы американского производителя алюминиевых банок для напитков Ball Corporation и нидерландского пивоваренного концерна Heineken
. А до этого группа была известна как крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России.