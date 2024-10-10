https://ria.ru/20241010/unilever--1977357333.html

Unilever завершила продажу бизнеса в России

Unilever завершила продажу бизнеса в России - РИА Новости, 10.10.2024

Unilever завершила продажу бизнеса в России

Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever завершил продажу бизнеса в России и Белоруссии в пользу... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T11:55

2024-10-10T11:55

2024-10-10T12:05

unilever

экономика

россия

белоруссия

екатеринбург

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса и продуктов питания Unilever завершил продажу бизнеса в России и Белоруссии в пользу группы компаний "Арнест", следует из релизов компаний."Unilever сегодня завершил продажу своего российского подразделения группе "Арнест", российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома. Продажа включает в себя весь бизнес Unilever в России и его четыре завода в стране. Наш бизнес в Белоруссии также включен в продажу", - говорится в релизе Unilever."Арнест" в своем релизе уточняет, что предметом приобретения стали активы, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Также в сообщении отмечается, что Unilever готовил бизнес к продаже в течение года и работа компании включала в себя разделение информационно-технологических платформ, цепочек поставок, а также перевод брендов на кириллицу.В марте 2022 года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу.Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 190 стран. В том числе в России у неё было порядка 40 брендов, самые известные из них: косметическая продукция Axe, Dove, "Лесной бальзам", "Чистая линия", Rexona, "Бархатные ручки", "Черный жемчуг", бытовая химия Cif и Domestos, мороженое "Магнат", Ekzo, "Инмарко", Carte D'Or, пищевая продукция Knorr.Для "Арнеста" это не первая покупка у иностранцев – ранее они уже приобрели российские активы американского производителя алюминиевых банок для напитков Ball Corporation и нидерландского пивоваренного концерна Heineken. А до этого группа была известна как крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России.

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unilever, экономика, россия, белоруссия, екатеринбург, heineken