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Россия не будет участвовать в саммитах по Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 10.10.2024
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18:35 10.10.2024 (обновлено: 18:51 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977462077.html
Россия не будет участвовать в саммитах по Украине, заявила Матвиенко
Россия не будет участвовать в саммитах по Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 10.10.2024
Россия не будет участвовать в саммитах по Украине, заявила Матвиенко
Россия не будет участвовать во втором "саммите мира", на таких мероприятиях не происходит обсуждение переговоров или прекращение противостояния, заявила... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:35
2024-10-10T18:51
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валентина матвиенко
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ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Россия не будет участвовать во втором "саммите мира", на таких мероприятиях не происходит обсуждение переговоров или прекращение противостояния, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Это не о переговорах, это не о прекращении противостояния. Это в стиле "Квартала 95" (команда КВН, в которой раньше выступал Владимир Зеленский - ред.) - организовать очередную пиар-акцию, чтобы как-то быть на слуху, как-то быть на плаву. Серьезные люди так не поступают. Поэтому нас абсолютно не интересует, будет саммит, не будет саммит - мы в таких сходках участвовать не будем", - сказала Матвиенко журналистам.Украинский посол в Турции Василий Бондарь заявил в среду, что Киев надеется провести саммит к концу года с участием России, но без двусторонних переговоров Киева и Москвы. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная заявляла, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится, уточнив, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой формуле мира Зеленского. После их завершения будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине.
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россия, украина, москва, владимир зеленский, валентина матвиенко, василий бондар, совет федерации рф, киев, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Валентина Матвиенко, Василий Бондар, Совет Федерации РФ, Киев, В мире
Россия не будет участвовать в саммитах по Украине, заявила Матвиенко

Матвиенко: Москве неинтересно, будет ли второй саммит по Украине

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Россия не будет участвовать во втором "саммите мира", на таких мероприятиях не происходит обсуждение переговоров или прекращение противостояния, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Это не о переговорах, это не о прекращении противостояния. Это в стиле "Квартала 95" (команда КВН, в которой раньше выступал Владимир Зеленский - ред.) - организовать очередную пиар-акцию, чтобы как-то быть на слуху, как-то быть на плаву. Серьезные люди так не поступают. Поэтому нас абсолютно не интересует, будет саммит, не будет саммит - мы в таких сходках участвовать не будем", - сказала Матвиенко журналистам.
Украинский посол в Турции Василий Бондарь заявил в среду, что Киев надеется провести саммит к концу года с участием России, но без двусторонних переговоров Киева и Москвы. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная заявляла, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится, уточнив, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой формуле мира Зеленского. После их завершения будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине.
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РоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВалентина МатвиенкоВасилий БондарСовет Федерации РФКиевВ мире
 
 
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