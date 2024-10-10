https://ria.ru/20241010/ukraina-1977462077.html

Россия не будет участвовать в саммитах по Украине, заявила Матвиенко

Россия не будет участвовать в саммитах по Украине, заявила Матвиенко - РИА Новости, 10.10.2024

Россия не будет участвовать в саммитах по Украине, заявила Матвиенко

Россия не будет участвовать во втором "саммите мира", на таких мероприятиях не происходит обсуждение переговоров или прекращение противостояния, заявила... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:35

2024-10-10T18:35

2024-10-10T18:51

россия

украина

москва

владимир зеленский

валентина матвиенко

василий бондар

совет федерации рф

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974595029_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_391229db563564e6b37adbc7cbcdbbe6.jpg

ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Россия не будет участвовать во втором "саммите мира", на таких мероприятиях не происходит обсуждение переговоров или прекращение противостояния, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Это не о переговорах, это не о прекращении противостояния. Это в стиле "Квартала 95" (команда КВН, в которой раньше выступал Владимир Зеленский - ред.) - организовать очередную пиар-акцию, чтобы как-то быть на слуху, как-то быть на плаву. Серьезные люди так не поступают. Поэтому нас абсолютно не интересует, будет саммит, не будет саммит - мы в таких сходках участвовать не будем", - сказала Матвиенко журналистам.Украинский посол в Турции Василий Бондарь заявил в среду, что Киев надеется провести саммит к концу года с участием России, но без двусторонних переговоров Киева и Москвы. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная заявляла, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится, уточнив, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой формуле мира Зеленского. После их завершения будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине.

https://ria.ru/20241010/ukraina-1977419225.html

россия

украина

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, владимир зеленский, валентина матвиенко, василий бондар, совет федерации рф, киев, в мире