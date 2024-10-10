https://ria.ru/20241010/ukraina-1977323627.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 10.10.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
В Кривом Роге повторно прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:02
2024-10-10T08:02
2024-10-10T09:01
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Кривом Роге повторно прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Кривом Роге снова слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.Перед этим телеканал уже сообщал о взрывах в городе. В Днепропетровской области с 6:53 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240729/vzryvy-1962581621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
"Общественное": в Кривом Роге снова раздаются взрывы