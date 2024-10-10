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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:02 10.10.2024 (обновлено: 09:01 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ukraina-1977323627.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 10.10.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге
В Кривом Роге повторно прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:02
2024-10-10T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Кривом Роге повторно прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. &quot;В Кривом Роге снова слышны звуки взрывов&quot;, — говорится в сообщении.Перед этим телеканал уже сообщал о взрывах в городе. В Днепропетровской области с 6:53 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кривой рог
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кривом Роге

"Общественное": в Кривом Роге снова раздаются взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Кривом Роге повторно прогремели взрывы, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
«

"В Кривом Роге снова слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Перед этим телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
В Днепропетровской области с 6:53 (совпадает с мск) звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьУкраина
 
 
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