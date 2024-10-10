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Турция работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, заявили в Анкаре - РИА Новости, 10.10.2024
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14:03 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/turtsija-1977387834.html
Турция работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, заявили в Анкаре
Турция работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, заявили в Анкаре - РИА Новости, 10.10.2024
Турция работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, заявили в Анкаре
Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил министр энергетики и РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:03
2024-10-10T14:03
экономика
турция
санкт-петербург
анкара (провинция)
павел завальный
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар. "Мы работаем тесно с "Газпромом" по этому проекту. Я надеюсь, что в следующие несколько месяцев мы увидим развитие", - сказал он в ходе выступления на газовом форуме в Петербурге. Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется, заявил в июле Байрактар. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в июне после рабочего визита в Турцию в составе думской делегации заявил журналистам, что решения по строительству проекта газового хаба в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность в нем, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. По его словам, в ближайшее время Анкара продолжит работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания хаба. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20240828/gaz-1968946931.html
https://ria.ru/20240614/zavalnyy-1952787083.html
турция
санкт-петербург
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экономика, турция, санкт-петербург, анкара (провинция), павел завальный, газпром, госдума рф
Экономика, Турция, Санкт-Петербург, Анкара (провинция), Павел Завальный, Газпром, Госдума РФ
Турция работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, заявили в Анкаре

Министр Байрактар: Турция работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.
"Мы работаем тесно с "Газпромом" по этому проекту. Я надеюсь, что в следующие несколько месяцев мы увидим развитие", - сказал он в ходе выступления на газовом форуме в Петербурге.
Трубопроводы на ГПЗ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции
28 августа, 12:44
Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется, заявил в июле Байрактар. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в июне после рабочего визита в Турцию в составе думской делегации заявил журналистам, что решения по строительству проекта газового хаба в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность в нем, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям.
Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. По его словам, в ближайшее время Анкара продолжит работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания хаба.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павел Завальный - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Завальный прокомментировал строительство "газового хаба" в Турции
14 июня, 09:53
 
ЭкономикаТурцияСанкт-ПетербургАнкара (провинция)Павел ЗавальныйГазпромГосдума РФ
 
 
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