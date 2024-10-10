https://ria.ru/20241010/turtsija-1977387834.html

Турция работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, заявили в Анкаре

Турция работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, заявили в Анкаре - РИА Новости, 10.10.2024

Турция работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, заявили в Анкаре

Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил министр энергетики и РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:03

2024-10-10T14:03

2024-10-10T14:03

экономика

турция

санкт-петербург

анкара (провинция)

павел завальный

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар. "Мы работаем тесно с "Газпромом" по этому проекту. Я надеюсь, что в следующие несколько месяцев мы увидим развитие", - сказал он в ходе выступления на газовом форуме в Петербурге. Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется, заявил в июле Байрактар. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в июне после рабочего визита в Турцию в составе думской делегации заявил журналистам, что решения по строительству проекта газового хаба в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность в нем, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. По его словам, в ближайшее время Анкара продолжит работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания хаба. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20240828/gaz-1968946931.html

https://ria.ru/20240614/zavalnyy-1952787083.html

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санкт-петербург

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, турция, санкт-петербург, анкара (провинция), павел завальный, газпром, госдума рф