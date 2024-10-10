Турция работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, заявили в Анкаре
Министр Байрактар: Турция работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Турция тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.
"Мы работаем тесно с "Газпромом" по этому проекту. Я надеюсь, что в следующие несколько месяцев мы увидим развитие", - сказал он в ходе выступления на газовом форуме в Петербурге.
В Кремле рассказали о работе по созданию газового хаба в Турции
28 августа, 12:44
Турция близка к реализации проекта газового хаба, необходимая инфраструктура имеется, заявил в июле Байрактар. Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в июне после рабочего визита в Турцию в составе думской делегации заявил журналистам, что решения по строительству проекта газового хаба в Турции будут приняты в текущем году, есть высокая заинтересованность в нем, проект надежен, безопасен и не будет подвергнут санкциям.
Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. По его словам, в ближайшее время Анкара продолжит работу между "Газпромом" и турецкой BOTAŞ по вопросу создания хаба.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.