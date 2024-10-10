https://ria.ru/20241010/terrorist-1977415260.html
Автора Telegram-канала "Женская власть" внесли в список террористов
Автора Telegram-канала "Женская власть" внесли в список террористов - РИА Новости, 10.10.2024
Автора Telegram-канала "Женская власть" внесли в список террористов
Автор Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова* внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:48
2024-10-10T15:48
2024-10-10T15:48
происшествия
россия
баксан
баксанский район
залина маршенкулова
владлен татарский
дарья трепова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Автор Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова* внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица:... Маршенкулова* Залина Хамидовна, 05.06.1986, город Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики", - сказано в перечне. Против Маршенкуловой* возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Она объявлена в розыск. Перовский райсуд 17 мая заочно арестовал Маршенкулову*. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Источник РИА Новости ранее сообщил, что она, предположительно, скрывается в Германии, а уголовное дело завели из-за постов в ее Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему статуэтку Дарья Трепова* осуждена на 27 лет колонии.* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html
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происшествия, россия, баксан, баксанский район, залина маршенкулова, владлен татарский, дарья трепова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Баксан, Баксанский район, Залина Маршенкулова, Владлен Татарский, Дарья Трепова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Автора Telegram-канала "Женская власть" внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес Залину Маршенкулову в список террористов и экстремистов