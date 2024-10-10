https://ria.ru/20241010/terrorist-1977415260.html

Автора Telegram-канала "Женская власть" внесли в список террористов

Автора Telegram-канала "Женская власть" внесли в список террористов - РИА Новости, 10.10.2024

Автора Telegram-канала "Женская власть" внесли в список террористов

Автор Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова* внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:48

2024-10-10T15:48

2024-10-10T15:48

происшествия

россия

баксан

баксанский район

залина маршенкулова

владлен татарский

дарья трепова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Автор Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова* внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица:... Маршенкулова* Залина Хамидовна, 05.06.1986, город Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики", - сказано в перечне. Против Маршенкуловой* возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Она объявлена в розыск. Перовский райсуд 17 мая заочно арестовал Маршенкулову*. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Источник РИА Новости ранее сообщил, что она, предположительно, скрывается в Германии, а уголовное дело завели из-за постов в ее Telegram-канале, касавшихся гибели при теракте в петербургском кафе военкора Владлена Татарского. Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в статуэтку, еще более 50 человек пострадали. Подарившая ему статуэтку Дарья Трепова* осуждена на 27 лет колонии.* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html

https://ria.ru/20241010/bloger-1977408875.html

россия

баксан

баксанский район

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происшествия, россия, баксан, баксанский район, залина маршенкулова, владлен татарский, дарья трепова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)