https://ria.ru/20241010/talkov-1977417365.html

В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца

В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца - РИА Новости, 10.10.2024

В Израиле директору Талькова предъявили обвинение в убийстве певца

Концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца и покушении на убийство представителя Азизы Игоря Малахова РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:56

2024-10-10T15:56

2024-10-10T15:56

происшествия

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россия

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игорь тальков

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Концертному директору Игоря Талькова Валерию Шляфману в Израиле предъявили обвинение в убийстве певца и покушении на убийство представителя Азизы Игоря Малахова на концерте в "Юбилейном" в 1991 году, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Петербургу. "С целью допроса и предъявления обвинения Шляфману следователями регионального главного следственного управления в Государство Израиль направлен запрос об оказании международно-правовой помощи. Правоохранительными органами Израиля с участием прибывших туда петербургских следователей СК России Валерию Шляфману предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства Игоря Талькова и покушения на убийство Игоря Малахова", - сообщает пресс-служба. Отмечается, что материалы исполненного поручения правоохранительными органами Израиля будут направлены в Петроградский суд города Санкт-Петербурга, где рассматривается уголовное дело Шляфмана. Он заочно обвиняется по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15, пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). Следствие ранее установило, что в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта "Юбилейный" произошел конфликт между Шляфманом и представителем певицы Азизы Игорем Малаховым. Шляфман при попытке застрелить Малахова смертельно ранил Талькова. Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен к суду в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщал городской главк СК РФ, виновность Шляфмана помогли установить фрагменты окровавленной рубашки концертного директора. Следователи допросили более 50 свидетелей по всей России, в числе которых были эстрадные артисты, персонал "Юбилейного" и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия. По данным ГСУСК, на допросах специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, "и они помогли выявить виновного в убийстве".

https://ria.ru/20221211/talkov-1837805931.html

https://radiosputnik.ru/20211007/talkov-1753577389.html

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происшествия, израиль, россия, санкт-петербург, игорь тальков, следственный комитет россии (ск рф)