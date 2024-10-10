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СМИ: сотрудники СК допросили обвиняемого в убийстве Талькова в Израиле - РИА Новости, 10.10.2024
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04:50 10.10.2024 (обновлено: 04:53 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/talkov-1977316280.html
СМИ: сотрудники СК допросили обвиняемого в убийстве Талькова в Израиле
СМИ: сотрудники СК допросили обвиняемого в убийстве Талькова в Израиле - РИА Новости, 10.10.2024
СМИ: сотрудники СК допросили обвиняемого в убийстве Талькова в Израиле
Бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого и обвиняют в убийстве артиста, допросили в Израиле сотрудники СК РФ из... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T04:50
2024-10-10T04:53
происшествия
санкт-петербург
израиль
россия
игорь тальков
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого и обвиняют в убийстве артиста, допросили в Израиле сотрудники СК РФ из Санкт-Петербурга, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник. В Петроградским районном суде Санкт-Петербурга ранее началось слушание дела в отношении Шляфмана. Он заочно обвиняется по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15, пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей). "Сотрудники Следственного комитета из Санкт-Петербурга допросили в Израиле бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве музыканта", — пишет газета. Издание также утверждает, что Шляфман в ходе допроса причастность к смерти Талькова отрицал. Следствие ранее установило, что в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта "Юбилейный" произошел конфликт между Шляфманом и представителем одного из артистов — Игорем Малаховым. Шляфман при попытке застрелить Малахова смертельно ранил Талькова. Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен к суду в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщал городской главк СК РФ, виновность Шляфмана помогли установить фрагменты окровавленной рубашки концертного директора. Следователи допросили более 50 свидетелей по всей России, в числе которых были эстрадные артисты, персонал "Юбилейного" и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия. По данным ГСУСК, на допросах специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, "и они помогли выявить виновного в убийстве".
https://ria.ru/20240803/kriminal-1963688500.html
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происшествия, санкт-петербург, израиль, россия, игорь тальков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Израиль, Россия, Игорь Тальков, Следственный комитет России (СК РФ)
СМИ: сотрудники СК допросили обвиняемого в убийстве Талькова в Израиле

"Известия": следователи допросили обвиняемого в убийстве Талькова Шляфмана

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМогила артиста Игоря Талькова на Ваганьковском кладбище
Могила артиста Игоря Талькова на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Могила артиста Игоря Талькова на Ваганьковском кладбище. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, которого и обвиняют в убийстве артиста, допросили в Израиле сотрудники СК РФ из Санкт-Петербурга, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник.
В Петроградским районном суде Санкт-Петербурга ранее началось слушание дела в отношении Шляфмана. Он заочно обвиняется по пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей), статье 15, пункту "д" статьи 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).
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"Сотрудники Следственного комитета из Санкт-Петербурга допросили в Израиле бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве музыканта", — пишет газета.
Издание также утверждает, что Шляфман в ходе допроса причастность к смерти Талькова отрицал.
Следствие ранее установило, что в октябре 1991 года за кулисами дворца спорта "Юбилейный" произошел конфликт между Шляфманом и представителем одного из артистов — Игорем Малаховым. Шляфман при попытке застрелить Малахова смертельно ранил Талькова.
Шляфман в 1992 году скрылся в Израиле, он заочно привлечен к суду в качестве обвиняемого, в январе 2022 года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга ему была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщал городской главк СК РФ, виновность Шляфмана помогли установить фрагменты окровавленной рубашки концертного директора. Следователи допросили более 50 свидетелей по всей России, в числе которых были эстрадные артисты, персонал "Юбилейного" и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия. По данным ГСУСК, на допросах специалистов, проводивших экспертизы по этому делу с 1991 по 1992 год, выяснилось, что у одного из них оказались вырезы с рубашки Шляфмана, запачканные кровью, "и они помогли выявить виновного в убийстве".
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