https://ria.ru/20241010/tadzhikistan-1977331511.html

Таджикистан заинтересован в стратегическом партнерстве с Россией

Таджикистан заинтересован в стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 10.10.2024

Таджикистан заинтересован в стратегическом партнерстве с Россией

Таджикистан заинтересован в расширении стратегического партнерства с Россией, заявил на открытии межпарламентского форума "Россия - Таджикистан: потенциал... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T09:20

2024-10-10T09:20

2024-10-10T09:20

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ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Таджикистан заинтересован в расширении стратегического партнерства с Россией, заявил на открытии межпарламентского форума "Россия - Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества" спикер верхней палаты таджикского парламента Рустам Эмомали. "Мы заинтересованы в расширении нашего стратегического партнерства. Думаю, и Россия тоже", - сказал Эмомали. По его словам, отношения с Россией занимают особое место в приоритетах Таджикистана. "Наши страны добились значительного прогресса в политике, безопасности, экономике и торговле, науке и образовании", - сказал он. Парламентарий также отметил, что межпарламентское и межпалатное сотрудничество двух стран расширяется и укрепляется. "Россия традиционно сохраняет лидерство в общем объеме внешней торговли, но есть еще большой потенциал для его увеличения", - отметил он. Спикер верхней палаты парламента Таджикистана считает необходимым увеличение совместных предприятий в области промышленности, медицины, строительства. По его словам, сотрудничество на уровне регионов - важный сегмент сотрудничества двух стран. "Данное направление надо расширять. Это дало бы и расширение инвестиционных проектов, и роста товарооборота", - отметил он. Эмомали добавил, что на сегодняшнем форуме будут определены новые перспективы сотрудничества и Таджикистан готов приложить все усилия для их реализации.

https://ria.ru/20241010/matvienko-1977329819.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таджикистан, россия, в мире