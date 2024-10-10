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Таджикистан заинтересован в стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 10.10.2024
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09:20 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/tadzhikistan-1977331511.html
Таджикистан заинтересован в стратегическом партнерстве с Россией
Таджикистан заинтересован в стратегическом партнерстве с Россией - РИА Новости, 10.10.2024
Таджикистан заинтересован в стратегическом партнерстве с Россией
Таджикистан заинтересован в расширении стратегического партнерства с Россией, заявил на открытии межпарламентского форума "Россия - Таджикистан: потенциал... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:20
2024-10-10T09:20
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ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Таджикистан заинтересован в расширении стратегического партнерства с Россией, заявил на открытии межпарламентского форума "Россия - Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества" спикер верхней палаты таджикского парламента Рустам Эмомали. "Мы заинтересованы в расширении нашего стратегического партнерства. Думаю, и Россия тоже", - сказал Эмомали. По его словам, отношения с Россией занимают особое место в приоритетах Таджикистана. "Наши страны добились значительного прогресса в политике, безопасности, экономике и торговле, науке и образовании", - сказал он. Парламентарий также отметил, что межпарламентское и межпалатное сотрудничество двух стран расширяется и укрепляется. "Россия традиционно сохраняет лидерство в общем объеме внешней торговли, но есть еще большой потенциал для его увеличения", - отметил он. Спикер верхней палаты парламента Таджикистана считает необходимым увеличение совместных предприятий в области промышленности, медицины, строительства. По его словам, сотрудничество на уровне регионов - важный сегмент сотрудничества двух стран. "Данное направление надо расширять. Это дало бы и расширение инвестиционных проектов, и роста товарооборота", - отметил он. Эмомали добавил, что на сегодняшнем форуме будут определены новые перспективы сотрудничества и Таджикистан готов приложить все усилия для их реализации.
https://ria.ru/20241010/matvienko-1977329819.html
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таджикистан, россия, в мире
Таджикистан, Россия, В мире
Таджикистан заинтересован в стратегическом партнерстве с Россией

Спикер парламента: Таджикистан заинтересован в расширении партнерства с Россией

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан
Вид на Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 10 окт - РИА Новости. Таджикистан заинтересован в расширении стратегического партнерства с Россией, заявил на открытии межпарламентского форума "Россия - Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества" спикер верхней палаты таджикского парламента Рустам Эмомали.
"Мы заинтересованы в расширении нашего стратегического партнерства. Думаю, и Россия тоже", - сказал Эмомали.
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По его словам, отношения с Россией занимают особое место в приоритетах Таджикистана. "Наши страны добились значительного прогресса в политике, безопасности, экономике и торговле, науке и образовании", - сказал он. Парламентарий также отметил, что межпарламентское и межпалатное сотрудничество двух стран расширяется и укрепляется. "Россия традиционно сохраняет лидерство в общем объеме внешней торговли, но есть еще большой потенциал для его увеличения", - отметил он.
Спикер верхней палаты парламента Таджикистана считает необходимым увеличение совместных предприятий в области промышленности, медицины, строительства. По его словам, сотрудничество на уровне регионов - важный сегмент сотрудничества двух стран. "Данное направление надо расширять. Это дало бы и расширение инвестиционных проектов, и роста товарооборота", - отметил он. Эмомали добавил, что на сегодняшнем форуме будут определены новые перспективы сотрудничества и Таджикистан готов приложить все усилия для их реализации.
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