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Суд над рэпером P. Diddy назначили на 5 мая в Нью-Йорке - РИА Новости, 10.10.2024
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22:24 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/sud-1977487561.html
Суд над рэпером P. Diddy назначили на 5 мая в Нью-Йорке
Суд над рэпером P. Diddy назначили на 5 мая в Нью-Йорке - РИА Новости, 10.10.2024
Суд над рэпером P. Diddy назначили на 5 мая в Нью-Йорке
Процесс над скандальным американским рэп-исполнителем Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом Diddy, назначен на 5 мая в Нью-Йорке, сообщает телеканал... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T22:24
2024-10-10T22:24
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Процесс над скандальным американским рэп-исполнителем Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом Diddy, назначен на 5 мая в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на решение суда. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу. На предварительном заседании в четверг Комбс не признал себя виновным. Прокурор Эмили Джонсон заявила, что, по мнению стороны обвинения, процесс продлится три недели. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
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нью-йорк (город), бруклин, forbes, в мире
Нью-Йорк (город), Бруклин, Forbes, В мире
Суд над рэпером P. Diddy назначили на 5 мая в Нью-Йорке

CNN: процесс над скандальным рэпером P. Diddy назначили на 5 мая в Нью-Йорке

© AP Photo / Marc SerotaАмериканский рэпер Diddy (Шон Комбс)
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс) - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Marc Serota
Американский рэпер Diddy (Шон Комбс). Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Процесс над скандальным американским рэп-исполнителем Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом Diddy, назначен на 5 мая в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на решение суда.
В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу.
На предварительном заседании в четверг Комбс не признал себя виновным. Прокурор Эмили Джонсон заявила, что, по мнению стороны обвинения, процесс продлится три недели.
Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.
Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.
Американский рэп-исполнитель Шон Комбс - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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