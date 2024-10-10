https://ria.ru/20241010/sud-1977487561.html

Суд над рэпером P. Diddy назначили на 5 мая в Нью-Йорке

Суд над рэпером P. Diddy назначили на 5 мая в Нью-Йорке - РИА Новости, 10.10.2024

Суд над рэпером P. Diddy назначили на 5 мая в Нью-Йорке

Процесс над скандальным американским рэп-исполнителем Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом Diddy, назначен на 5 мая в Нью-Йорке, сообщает телеканал... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T22:24

2024-10-10T22:24

2024-10-10T22:24

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Процесс над скандальным американским рэп-исполнителем Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом Diddy, назначен на 5 мая в Нью-Йорке, сообщает телеканал CNN со ссылкой на решение суда. В сентябре суд Нью-Йорка предъявил музыканту обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции, на данный момент Diddy заключен под стражу. На предварительном заседании в четверг Комбс не признал себя виновным. Прокурор Эмили Джонсон заявила, что, по мнению стороны обвинения, процесс продлится три недели. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине. Комбс, начавший музыкальную карьеру 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 миллиард долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html

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