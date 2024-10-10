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Российская армия продвинулась под Григоровкой, сообщил Марочко - РИА Новости, 10.10.2024
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08:39 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977327403.html
Российская армия продвинулась под Григоровкой, сообщил Марочко
Российская армия продвинулась под Григоровкой, сообщил Марочко - РИА Новости, 10.10.2024
Российская армия продвинулась под Григоровкой, сообщил Марочко
Российская армия продвинулась под Григоровкой в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:39
2024-10-10T08:39
в мире
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Российская армия продвинулась под Григоровкой в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе освободительных действий подразделения ВС РФ усилили огневое воздействие по позициям украинских боевиков в населенном пункте Серебрянка. Также удалось сократить межпозиционное пространство северо-восточнее Григоровки", - заявил он. Марочко добавил, что расстояние между основными силами составляет менее двух километров. В Минобороны РФ 9 октября сообщали, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области, Григоровки в ДНР, Надии в ЛНР и Серебрянского лесничества, а также отразила шесть контратак, потери противника составили до 370 военнослужащих.
https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977303494.html
https://ria.ru/20240625/spetsoperatsiya-1955225273.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, андрей марочко
В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Андрей Марочко
Российская армия продвинулась под Григоровкой, сообщил Марочко

Марочко: российская армия сократила межпозиционное пространство под Григоровкой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Российская армия продвинулась под Григоровкой в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"В ходе освободительных действий подразделения ВС РФ усилили огневое воздействие по позициям украинских боевиков в населенном пункте Серебрянка. Также удалось сократить межпозиционное пространство северо-восточнее Григоровки", - заявил он.
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Марочко добавил, что расстояние между основными силами составляет менее двух километров.
В Минобороны РФ 9 октября сообщали, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области, Григоровки в ДНР, Надии в ЛНР и Серебрянского лесничества, а также отразила шесть контратак, потери противника составили до 370 военнослужащих.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАндрей Марочко
 
 
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