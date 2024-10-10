https://ria.ru/20241010/spetsoperatsiya-1977327403.html

Российская армия продвинулась под Григоровкой, сообщил Марочко

Российская армия продвинулась под Григоровкой, сообщил Марочко - РИА Новости, 10.10.2024

Российская армия продвинулась под Григоровкой, сообщил Марочко

Российская армия продвинулась под Григоровкой в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:39

2024-10-10T08:39

2024-10-10T08:39

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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Российская армия продвинулась под Григоровкой в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В ходе освободительных действий подразделения ВС РФ усилили огневое воздействие по позициям украинских боевиков в населенном пункте Серебрянка. Также удалось сократить межпозиционное пространство северо-восточнее Григоровки", - заявил он. Марочко добавил, что расстояние между основными силами составляет менее двух километров. В Минобороны РФ 9 октября сообщали, что российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области, Григоровки в ДНР, Надии в ЛНР и Серебрянского лесничества, а также отразила шесть контратак, потери противника составили до 370 военнослужащих.

https://ria.ru/20241009/spetsoperatsiya-1977303494.html

https://ria.ru/20240625/spetsoperatsiya-1955225273.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, андрей марочко