Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией
Сийярто: на Венгрию давят из-за энергетического сотрудничества с Россией
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. На Будапешт оказывается давление, чтобы она прекратила своё энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Безусловно, имеет место политическое давление на Венгрию. Хотят, чтобы мы прекратили энергетическое сотрудничество с Россией", - сказал Сийярто на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.
Он добавил, что сохранение энергопартнерства с Москвой - в интересах Будапешта.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге