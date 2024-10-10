https://ria.ru/20241010/siyyarto-1977374071.html

Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией

Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 10.10.2024

Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией

На Будапешт оказывается давление, чтобы она прекратила своё энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T12:59

2024-10-10T12:59

2024-10-10T13:48

россия

венгрия

петер сийярто

будапешт

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. На Будапешт оказывается давление, чтобы она прекратила своё энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Безусловно, имеет место политическое давление на Венгрию. Хотят, чтобы мы прекратили энергетическое сотрудничество с Россией", - сказал Сийярто на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.Он добавил, что сохранение энергопартнерства с Москвой - в интересах Будапешта.Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге

https://ria.ru/20241010/siyyarto-1977372214.html

россия

венгрия

будапешт

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россия, венгрия, петер сийярто, будапешт