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Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 10.10.2024
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12:59 10.10.2024 (обновлено: 13:48 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/siyyarto-1977374071.html
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 10.10.2024
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией
На Будапешт оказывается давление, чтобы она прекратила своё энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:59
2024-10-10T13:48
россия
венгрия
петер сийярто
будапешт
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. На Будапешт оказывается давление, чтобы она прекратила своё энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Безусловно, имеет место политическое давление на Венгрию. Хотят, чтобы мы прекратили энергетическое сотрудничество с Россией", - сказал Сийярто на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.Он добавил, что сохранение энергопартнерства с Москвой - в интересах Будапешта.Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге
https://ria.ru/20241010/siyyarto-1977372214.html
россия
венгрия
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россия, венгрия, петер сийярто, будапешт
Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Будапешт
Сийярто заявил о давлении на Венгрию из-за сотрудничества с Россией

Сийярто: на Венгрию давят из-за энергетического сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании "Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка" в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. На Будапешт оказывается давление, чтобы она прекратила своё энергетическое сотрудничество с Россией, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Безусловно, имеет место политическое давление на Венгрию. Хотят, чтобы мы прекратили энергетическое сотрудничество с Россией", - сказал Сийярто на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.
Он добавил, что сохранение энергопартнерства с Москвой - в интересах Будапешта.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Венгрия удовлетворена сотрудничеством с Россией, заявил Сийярто
Вчера, 12:50
 
РоссияВенгрияПетер СийяртоБудапешт
 
 
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