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По всей территории России наблюдают полярное сияние - РИА Новости, 11.10.2024
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22:20 10.10.2024 (обновлено: 00:33 11.10.2024)
https://ria.ru/20241010/siyanie-1977487407.html
По всей территории России наблюдают полярное сияние
По всей территории России наблюдают полярное сияние - РИА Новости, 11.10.2024
По всей территории России наблюдают полярное сияние
Полярное сияние в четверг можно наблюдать по всей территории России, где небо не закрыто плотной облачностью, в том числе в Крыму и на Кавказе, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-10T22:20
2024-10-11T00:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Полярное сияние в четверг можно наблюдать по всей территории России, где небо не закрыто плотной облачностью, в том числе в Крыму и на Кавказе, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий. "Сейчас, вечером в четверг, полярные сияния видны на всей территории России, даже на самом юге – в Крыму и на Кавказе. Причиной является большой выброс, который произошел после вспышки на Солнце мощностью 1,8Х. Вспышка была вчера в 5 утра по Москве. Долетевшие до Земли заряженные частицы, попадая в верхние слои атмосферы, заставляют ее светиться и привели к геомагнитной буре", - сказал Короткий. По его словам, также сияние видно на Кавказе, в частности, в Архызе, сквозь неплотную облачность. Свечение северной части неба видно и в Крыму. Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщал, что выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли, происходит сильная магнитная буря, ожидается ее усиление.
https://ria.ru/20240912/plazma-1972199390.html
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космос - риа наука, кавказ, россия, земля, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Кавказ, Россия, Земля, Российская академия наук
По всей территории России наблюдают полярное сияние

По всей территории России из-за сильной магнитной бури началось северное сияние

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСеверное сияние
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Северное сияние. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Полярное сияние в четверг можно наблюдать по всей территории России, где небо не закрыто плотной облачностью, в том числе в Крыму и на Кавказе, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.
"Сейчас, вечером в четверг, полярные сияния видны на всей территории России, даже на самом юге – в Крыму и на Кавказе. Причиной является большой выброс, который произошел после вспышки на Солнце мощностью 1,8Х. Вспышка была вчера в 5 утра по Москве. Долетевшие до Земли заряженные частицы, попадая в верхние слои атмосферы, заставляют ее светиться и привели к геомагнитной буре", - сказал Короткий.
По его словам, также сияние видно на Кавказе, в частности, в Архызе, сквозь неплотную облачность. Свечение северной части неба видно и в Крыму.
Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщал, что выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли, происходит сильная магнитная буря, ожидается ее усиление.
Воздействие солнечной вспышки на Землю - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
"Ударит по планете": в РАН выступили с предупреждением
12 сентября, 03:06
 
Космос - РИА НаукаКавказРоссияЗемляРоссийская академия наук
 
 
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