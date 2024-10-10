https://ria.ru/20241010/siyanie-1977487407.html
По всей территории России наблюдают полярное сияние
По всей территории России наблюдают полярное сияние - РИА Новости, 11.10.2024
По всей территории России наблюдают полярное сияние
Полярное сияние в четверг можно наблюдать по всей территории России, где небо не закрыто плотной облачностью, в том числе в Крыму и на Кавказе, сообщил РИА... РИА Новости, 11.10.2024
2024-10-10T22:20
2024-10-10T22:20
2024-10-11T00:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости. Полярное сияние в четверг можно наблюдать по всей территории России, где небо не закрыто плотной облачностью, в том числе в Крыму и на Кавказе, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий. "Сейчас, вечером в четверг, полярные сияния видны на всей территории России, даже на самом юге – в Крыму и на Кавказе. Причиной является большой выброс, который произошел после вспышки на Солнце мощностью 1,8Х. Вспышка была вчера в 5 утра по Москве. Долетевшие до Земли заряженные частицы, попадая в верхние слои атмосферы, заставляют ее светиться и привели к геомагнитной буре", - сказал Короткий. По его словам, также сияние видно на Кавказе, в частности, в Архызе, сквозь неплотную облачность. Свечение северной части неба видно и в Крыму. Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщал, что выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли, происходит сильная магнитная буря, ожидается ее усиление.
https://ria.ru/20240912/plazma-1972199390.html
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космос - риа наука, кавказ, россия, земля, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Кавказ, Россия, Земля, Российская академия наук
По всей территории России наблюдают полярное сияние
По всей территории России из-за сильной магнитной бури началось северное сияние