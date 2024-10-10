СМИ рассказали о первом применении в России новых штрафов для водителей
"Ъ": Москва первой начала штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУлица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москва первой начала штрафовать водителей за неоплату проезда по платным трассам, сообщает "Коммерсантъ".
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"Столичная мэрия первой воспользовалась новым законом, позволившим регионам устанавливать и администрировать собственные санкции для подобных нарушителей", — говорится в материале.
Как указали в статье, Московская административная дорожная инспекция с начала сентября выписала около 140 тысяч штрафов, треть из которых уже была погашена нарушителями. Штрафы назначались за неоплаченный проезд по проспекту Багратиона, подчеркнули в публикации.
С 1 сентября вступили в силу новые изменения в законодательстве. Согласно изменениям в статье 12.21.4 Кодекса об административных правонарушениях, региональные власти получают право использовать камеры фото- и видеофиксации для контроля и самостоятельно устанавливать размер штрафа. Так, в Москве для физических лиц сумма увеличится с полутора до трех тысяч рублей, юридических — с пяти до десяти тысяч. В Санкт-Петербурге для физлиц — те же три тысячи, а юрлицам — до 30 тысяч за неоплаченный проезд по Западному скоростному диаметру.