https://ria.ru/20241010/shtrafy-1977345031.html

СМИ рассказали о первом применении в России новых штрафов для водителей

СМИ рассказали о первом применении в России новых штрафов для водителей - РИА Новости, 10.10.2024

СМИ рассказали о первом применении в России новых штрафов для водителей

Москва первой начала штрафовать водителей за неоплату проезда по платным трассам, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T10:41

2024-10-10T10:41

2024-10-10T10:41

общество

москва

санкт-петербург

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810660302_0:63:3530:2048_1920x0_80_0_0_3f1b3c00690f09869d7373fb0e31f2ac.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москва первой начала штрафовать водителей за неоплату проезда по платным трассам, сообщает "Коммерсантъ"."Столичная мэрия первой воспользовалась новым законом, позволившим регионам устанавливать и администрировать собственные санкции для подобных нарушителей", — говорится в материале.Как указали в статье, Московская административная дорожная инспекция с начала сентября выписала около 140 тысяч штрафов, треть из которых уже была погашена нарушителями. Штрафы назначались за неоплаченный проезд по проспекту Багратиона, подчеркнули в публикации.С 1 сентября вступили в силу новые изменения в законодательстве. Согласно изменениям в статье 12.21.4 Кодекса об административных правонарушениях, региональные власти получают право использовать камеры фото- и видеофиксации для контроля и самостоятельно устанавливать размер штрафа. Так, в Москве для физических лиц сумма увеличится с полутора до трех тысяч рублей, юридических — с пяти до десяти тысяч. В Санкт-Петербурге для физлиц — те же три тысячи, а юрлицам — до 30 тысяч за неоплаченный проезд по Западному скоростному диаметру.

https://ria.ru/20241002/shtraf-1896383667.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, санкт-петербург, авто