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СМИ рассказали о первом применении в России новых штрафов для водителей - РИА Новости, 10.10.2024
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10:41 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/shtrafy-1977345031.html
СМИ рассказали о первом применении в России новых штрафов для водителей
СМИ рассказали о первом применении в России новых штрафов для водителей - РИА Новости, 10.10.2024
СМИ рассказали о первом применении в России новых штрафов для водителей
Москва первой начала штрафовать водителей за неоплату проезда по платным трассам, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T10:41
2024-10-10T10:41
общество
москва
санкт-петербург
авто
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москва первой начала штрафовать водителей за неоплату проезда по платным трассам, сообщает "Коммерсантъ"."Столичная мэрия первой воспользовалась новым законом, позволившим регионам устанавливать и администрировать собственные санкции для подобных нарушителей", — говорится в материале.Как указали в статье, Московская административная дорожная инспекция с начала сентября выписала около 140 тысяч штрафов, треть из которых уже была погашена нарушителями. Штрафы назначались за неоплаченный проезд по проспекту Багратиона, подчеркнули в публикации.С 1 сентября вступили в силу новые изменения в законодательстве. Согласно изменениям в статье 12.21.4 Кодекса об административных правонарушениях, региональные власти получают право использовать камеры фото- и видеофиксации для контроля и самостоятельно устанавливать размер штрафа. Так, в Москве для физических лиц сумма увеличится с полутора до трех тысяч рублей, юридических — с пяти до десяти тысяч. В Санкт-Петербурге для физлиц — те же три тысячи, а юрлицам — до 30 тысяч за неоплаченный проезд по Западному скоростному диаметру.
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общество, москва, санкт-петербург, авто
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Авто
СМИ рассказали о первом применении в России новых штрафов для водителей

"Ъ": Москва первой начала штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУлица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Улица Большая Дорогомиловская и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Москва первой начала штрафовать водителей за неоплату проезда по платным трассам, сообщает "Коммерсантъ".
«
"Столичная мэрия первой воспользовалась новым законом, позволившим регионам устанавливать и администрировать собственные санкции для подобных нарушителей", — говорится в материале.
Как указали в статье, Московская административная дорожная инспекция с начала сентября выписала около 140 тысяч штрафов, треть из которых уже была погашена нарушителями. Штрафы назначались за неоплаченный проезд по проспекту Багратиона, подчеркнули в публикации.
С 1 сентября вступили в силу новые изменения в законодательстве. Согласно изменениям в статье 12.21.4 Кодекса об административных правонарушениях, региональные власти получают право использовать камеры фото- и видеофиксации для контроля и самостоятельно устанавливать размер штрафа. Так, в Москве для физических лиц сумма увеличится с полутора до трех тысяч рублей, юридических — с пяти до десяти тысяч. В Санкт-Петербурге для физлиц — те же три тысячи, а юрлицам — до 30 тысяч за неоплаченный проезд по Западному скоростному диаметру.
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