Рейтинг@Mail.ru
Шольц провел телефонный разговор с Байденом - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 10.10.2024 (обновлено: 23:34 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/scholts-1977492822.html
Шольц провел телефонный разговор с Байденом
Шольц провел телефонный разговор с Байденом - РИА Новости, 10.10.2024
Шольц провел телефонный разговор с Байденом
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил, что с пониманием относится к переносу визита... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T23:33
2024-10-10T23:34
в мире
сша
германия
олаф шольц
джо байден
ангола
карин жан-пьер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_8f1ce46467740bb09a929004a65bc688.jpg
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил, что с пониманием относится к переносу визита американского лидера в Германию, сообщил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Сегодня вечером, 10 октября 2024 гола, федеральный канцер Шольц созвонился с президентом США Джо Байденом. В ходе телефонного разговора президент США рассказал о текущей ситуации в районах, пострадавших от урагана "Милтон". В этой связи его решение о переносе визита в Германию было воспринято федеральным канцлером со всем пониманием. Оба согласились оставаться в тесном контакте на фоне многочисленных международных вызовов", - говорится в заявлении Хебештрайта.Во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон".В среду издание Spiegel сообщило, что встреча контактной группы по Украине на базе "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, будет перенесена ради присутствия президента США.
https://ria.ru/20241009/zelenskiy--1977275576.html
сша
германия
ангола
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438885_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e00abcf6ad13ba620ae8288e48d14274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, олаф шольц, джо байден, ангола, карин жан-пьер
В мире, США, Германия, Олаф Шольц, Джо Байден, Ангола, Карин Жан-Пьер
Шольц провел телефонный разговор с Байденом

Шольц заявил, что с отнесся с пониманием к переносу визита президента США в ФРГ

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил, что с пониманием относится к переносу визита американского лидера в Германию, сообщил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«
"Сегодня вечером, 10 октября 2024 гола, федеральный канцер Шольц созвонился с президентом США Джо Байденом. В ходе телефонного разговора президент США рассказал о текущей ситуации в районах, пострадавших от урагана "Милтон". В этой связи его решение о переносе визита в Германию было воспринято федеральным канцлером со всем пониманием. Оба согласились оставаться в тесном контакте на фоне многочисленных международных вызовов", - говорится в заявлении Хебештрайта.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон".
В среду издание Spiegel сообщило, что встреча контактной группы по Украине на базе "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, будет перенесена ради присутствия президента США.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Зеленский решил отчитаться перед Шольцем вместо Байдена, пишут СМИ
9 октября, 19:03
 
В миреСШАГерманияОлаф ШольцДжо БайденАнголаКарин Жан-Пьер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала