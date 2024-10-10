Шольц провел телефонный разговор с Байденом
Шольц заявил, что с отнесся с пониманием к переносу визита президента США в ФРГ
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил, что с пониманием относится к переносу визита американского лидера в Германию, сообщил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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"Сегодня вечером, 10 октября 2024 гола, федеральный канцер Шольц созвонился с президентом США Джо Байденом. В ходе телефонного разговора президент США рассказал о текущей ситуации в районах, пострадавших от урагана "Милтон". В этой связи его решение о переносе визита в Германию было воспринято федеральным канцлером со всем пониманием. Оба согласились оставаться в тесном контакте на фоне многочисленных международных вызовов", - говорится в заявлении Хебештрайта.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон".
В среду издание Spiegel сообщило, что встреча контактной группы по Украине на базе "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, будет перенесена ради присутствия президента США.