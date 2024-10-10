https://ria.ru/20241010/scholts-1977492822.html

Шольц провел телефонный разговор с Байденом

Шольц провел телефонный разговор с Байденом - РИА Новости, 10.10.2024

Шольц провел телефонный разговор с Байденом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил, что с пониманием относится к переносу визита... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T23:33

2024-10-10T23:33

2024-10-10T23:34

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германия

олаф шольц

джо байден

ангола

карин жан-пьер

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заявил, что с пониманием относится к переносу визита американского лидера в Германию, сообщил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт."Сегодня вечером, 10 октября 2024 гола, федеральный канцер Шольц созвонился с президентом США Джо Байденом. В ходе телефонного разговора президент США рассказал о текущей ситуации в районах, пострадавших от урагана "Милтон". В этой связи его решение о переносе визита в Германию было воспринято федеральным канцлером со всем пониманием. Оба согласились оставаться в тесном контакте на фоне многочисленных международных вызовов", - говорится в заявлении Хебештрайта.Во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон".В среду издание Spiegel сообщило, что встреча контактной группы по Украине на базе "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, будет перенесена ради присутствия президента США.

https://ria.ru/20241009/zelenskiy--1977275576.html

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германия

ангола

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, германия, олаф шольц, джо байден, ангола, карин жан-пьер