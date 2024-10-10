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Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня - РИА Новости, 10.10.2024
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12:14 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/rossija-1977362897.html
Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня
Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня - РИА Новости, 10.10.2024
Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня
Россия не получала никаких сигналов, касающихся готовности Киева к прекращению огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:14
2024-10-10T12:14
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия не получала никаких сигналов, касающихся готовности Киева к прекращению огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не получала", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, получала ли Москва сигналы о якобы готовности Киева к прекращению огня по сложившейся линии фронта в обмен на ряд гарантий безопасности со стороны Запада. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В сентябре 2024 года Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины
Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня

Песков: Россия не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Россия не получала никаких сигналов, касающихся готовности Киева к прекращению огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не получала", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, получала ли Москва сигналы о якобы готовности Киева к прекращению огня по сложившейся линии фронта в обмен на ряд гарантий безопасности со стороны Запада.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В сентябре 2024 года Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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