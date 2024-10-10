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Россия ожидает хороший урожай риса, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.10.2024
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14:14 10.10.2024 (обновлено: 14:29 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/ris-1977390627.html
Россия ожидает хороший урожай риса, заявил Мишустин
Россия ожидает хороший урожай риса, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.10.2024
Россия ожидает хороший урожай риса, заявил Мишустин
По итогам года ожидаются весомые результаты по ряду сельхозкультур, в том числе россиян ждет хороший урожай риса, подсолнечника и овощей, заявил премьер-министр РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T14:14
2024-10-10T14:29
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. По итогам года ожидаются весомые результаты по ряду сельхозкультур, в том числе россиян ждет хороший урожай риса, подсолнечника и овощей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Уже сейчас можно сказать уверенно, что по итогам текущего года будут весомые результаты по ряду сельхозкультур. В регионах завершается уборочная кампания. По данным Минсельхоза, собрано около ста двадцати миллионов тонн зерна. Ожидаем хороший урожай риса, подсолнечника, овощей", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".Он отметил, что такие успехи – заслуга российских сельхозпроизводителей.
https://ria.ru/20241007/minselhoz-1976772612.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Россия ожидает хороший урожай риса, заявил Мишустин

Мишустин: Россия ожидает хороший урожай риса, подсолнечника и овощей

© iStock.com / motosuke_mokuРис в кастрюле
Рис в кастрюле - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© iStock.com / motosuke_moku
Рис в кастрюле. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. По итогам года ожидаются весомые результаты по ряду сельхозкультур, в том числе россиян ждет хороший урожай риса, подсолнечника и овощей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Уже сейчас можно сказать уверенно, что по итогам текущего года будут весомые результаты по ряду сельхозкультур. В регионах завершается уборочная кампания. По данным Минсельхоза, собрано около ста двадцати миллионов тонн зерна. Ожидаем хороший урожай риса, подсолнечника, овощей", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".
Он отметил, что такие успехи – заслуга российских сельхозпроизводителей.
Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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7 октября, 14:09
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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