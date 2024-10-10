https://ria.ru/20241010/ris-1977390627.html

Россия ожидает хороший урожай риса, заявил Мишустин

Россия ожидает хороший урожай риса, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.10.2024

Россия ожидает хороший урожай риса, заявил Мишустин

По итогам года ожидаются весомые результаты по ряду сельхозкультур, в том числе россиян ждет хороший урожай риса, подсолнечника и овощей, заявил премьер-министр РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T14:14

2024-10-10T14:14

2024-10-10T14:29

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. По итогам года ожидаются весомые результаты по ряду сельхозкультур, в том числе россиян ждет хороший урожай риса, подсолнечника и овощей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Уже сейчас можно сказать уверенно, что по итогам текущего года будут весомые результаты по ряду сельхозкультур. В регионах завершается уборочная кампания. По данным Минсельхоза, собрано около ста двадцати миллионов тонн зерна. Ожидаем хороший урожай риса, подсолнечника, овощей", - сказал Мишустин на пленарном заседании выставки-форума "Золотая осень".Он отметил, что такие успехи – заслуга российских сельхозпроизводителей.

https://ria.ru/20241007/minselhoz-1976772612.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин