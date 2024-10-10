https://ria.ru/20241010/pvo-1977319911.html
Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области
Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области - РИА Новости, 10.10.2024
Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области
ПВО сбила ночью украинский БПЛА на территории Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T06:10
2024-10-10T06:10
2024-10-10T06:10
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ПВО сбила ночью украинский БПЛА на территории Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В регионе в 22.05 мск среды была объявлена опасность атаки БПЛА, она продлилась почти восемь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в субъекте! Ночью на территории области дежурными силами ПВО был сбит украинский БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области
Гусев: силы ПВО сбили БПЛА над Воронежской областью, пострадавших нет
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ПВО сбила ночью украинский БПЛА на территории Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
В регионе в 22.05 мск среды была объявлена опасность атаки БПЛА, она продлилась почти восемь часов.
"Отбой опасности атаки БПЛА в субъекте! Ночью на территории области дежурными силами ПВО был сбит украинский БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.