https://ria.ru/20241010/pvo-1977319911.html

Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области

Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области - РИА Новости, 10.10.2024

Силы ПВО сбили беспилотник в Воронежской области

ПВО сбила ночью украинский БПЛА на территории Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T06:10

2024-10-10T06:10

2024-10-10T06:10

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. ПВО сбила ночью украинский БПЛА на территории Воронежской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В регионе в 22.05 мск среды была объявлена опасность атаки БПЛА, она продлилась почти восемь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в субъекте! Ночью на территории области дежурными силами ПВО был сбит украинский БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, добавил Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)