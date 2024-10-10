https://ria.ru/20241010/putin-1977406107.html
Путин проведет около 20 двусторонних встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков
Путин проведет около 20 двусторонних встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 10.10.2024
Путин проведет около 20 двусторонних встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин в Казани в рамках саммита БРИКС проведет около 20 двусторонних встреч, рассказал журналистам помощник президента России Юрий... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:21
2024-10-10T15:21
2024-10-10T15:21
россия
казань
юрий ушаков
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Казани в рамках саммита БРИКС проведет около 20 двусторонних встреч, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Если заранее говорить, мы можем предполагать, что где-то около 20 двухсторонних встреч проведет наш президент, в том числе со всеми крупными и важными странами, которые будут участвовать в саммите, но не только с крупными и важными, но и другими", - сказал Ушаков на брифинге.
https://ria.ru/20241010/briks-1977404770.html
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россия, казань, юрий ушаков, владимир путин, брикс
Россия, Казань, Юрий Ушаков, Владимир Путин, БРИКС
Путин проведет около 20 двусторонних встреч на саммите БРИКС, заявил Ушаков
Ушаков: Путин на саммите БРИКС в Казани проведет около 20 двусторонних встреч