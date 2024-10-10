https://ria.ru/20241010/putin-1977404624.html
Путин предложил Совбезу обсудить развитие уголовно-исправительной системы
Путин предложил Совбезу обсудить развитие уголовно-исправительной системы - РИА Новости, 10.10.2024
Путин предложил Совбезу обсудить развитие уголовно-исправительной системы
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в четверг предложил обсудить вопросы развития уголовно-исправительной... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:14
2024-10-10T15:14
2024-10-10T15:36
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в четверг предложил обсудить вопросы развития уголовно-исправительной системы РФ. "У нас сегодня некоторые вопросы развития уголовно-исправительной системы Российской Федерации", - сказал Путин. Совещание проходило в очном формате. С докладами выступили приглашенные на встречу министр юстиции Константин Чуйченко и директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, константин чуйченко, политика, госдума рф, михаил мишустин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Россия, Владимир Путин, Константин Чуйченко, Политика, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Путин предложил Совбезу обсудить развитие уголовно-исправительной системы
Путин на совещании Совбеза предложил обсудить уголовно-исправительную систему