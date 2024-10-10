https://ria.ru/20241010/peterburg-1977331670.html
В Петербурге выявили компанию, занимавшуюся легализацией мигрантов
В Петербурге выявили компанию, занимавшуюся легализацией мигрантов - РИА Новости, 10.10.2024
В Петербурге выявили компанию, занимавшуюся легализацией мигрантов
Петербургская компания занималась легализацией мигрантов под вывеской частного агентства недвижимости, ее сотрудники доставлены в полицию, как и постояльцы... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T09:22
2024-10-10T09:22
2024-10-10T09:22
происшествия
россия
санкт-петербург
ситуация с нелегальными мигрантами
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Петербургская компания занималась легализацией мигрантов под вывеской частного агентства недвижимости, ее сотрудники доставлены в полицию, как и постояльцы хостелов, где регистрировали иностранных граждан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного ранее полицейским следствием по факту организации незаконной миграции, сотрудники экономической полиции Петербурга проверили места компактного проживания иностранных граждан. "По оперативным данным, противоправная деятельность по легализации иностранных граждан велась от имени юридического лица и была замаскирована под частное агентство недвижимости. В действительности фирма не имела соответствующей аккредитации, а значит и права на предоставление услуг аутстаффинга", – рассказали в ГУМВД. Полицейской проверке подверглись, в частности, два хостела на Заневском проспекте и улице Харченко, фигурирующие в материалах уголовного дела. Около 200 иностранных постояльцев были доставлены в полицию с целью проверки не только на предмет соблюдения ими норм миграционного законодательства, но и для установления порядка регистрации по указанным адресам. "Полицейской проверке подверглись не только хостелы, где злоумышленники массово регистрировали иностранцев, но и офисы компании-"аутстаффера" и квартиры ее сотрудников. 17 человек были доставлены в полицию для проверки на причастность к противоправной схеме", – заключили в региональном главке МВД.
https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976835044.html
https://ria.ru/20240815/khostel-1966478501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, ситуация с нелегальными мигрантами
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ситуация с нелегальными мигрантами
В Петербурге выявили компанию, занимавшуюся легализацией мигрантов
В Петербурге задержали сотрудников компании, занимавшейся легализацией мигрантов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Петербургская компания занималась легализацией мигрантов под вывеской частного агентства недвижимости, ее сотрудники доставлены в полицию, как и постояльцы хостелов, где регистрировали иностранных граждан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного ранее полицейским следствием по факту организации незаконной миграции, сотрудники экономической полиции Петербурга
проверили места компактного проживания иностранных граждан.
"По оперативным данным, противоправная деятельность по легализации иностранных граждан велась от имени юридического лица и была замаскирована под частное агентство недвижимости. В действительности фирма не имела соответствующей аккредитации, а значит и права на предоставление услуг аутстаффинга", – рассказали в ГУМВД.
Полицейской проверке подверглись, в частности, два хостела на Заневском проспекте и улице Харченко, фигурирующие в материалах уголовного дела. Около 200 иностранных постояльцев были доставлены в полицию с целью проверки не только на предмет соблюдения ими норм миграционного законодательства, но и для установления порядка регистрации по указанным адресам.
"Полицейской проверке подверглись не только хостелы, где злоумышленники массово регистрировали иностранцев, но и офисы компании-"аутстаффера" и квартиры ее сотрудников. 17 человек были доставлены в полицию для проверки на причастность к противоправной схеме", – заключили в региональном главке МВД.