https://ria.ru/20241010/peterburg-1977324777.html

В Петербурге рассмотрят дело о контрабанде 200 килограммов кокаина

В Петербурге рассмотрят дело о контрабанде 200 килограммов кокаина - РИА Новости, 10.10.2024

В Петербурге рассмотрят дело о контрабанде 200 килограммов кокаина

Уголовное дело о контрабанде более 200 килограммов кокаина, возбужденное против двух жителей Санкт-Петербурга, направлено в суд Северной столицы, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:14

2024-10-10T08:14

2024-10-10T08:14

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде более 200 килограммов кокаина, возбужденное против двух жителей Санкт-Петербурга, направлено в суд Северной столицы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде крупной партии кокаина. По ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) обвиняются жители Санкт-Петербурга Дмитрий Антипов и Александр Марков", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году неустановленные участники организованной группы приобрели и доставили контрабандным путем в Санкт-Петербург более 200 килограммов упакованного в брикеты кокаина. На каждом брикете стояла эмблема Rolls-Royce, что должно было указывать на "элитное" качество товара. Общая стоимость партии оценивается в 3 миллиарда рублей. Наркотики были спрятаны под обшивкой морского контейнера, в котором перевозили манго из Перу. После выгрузки легальной продукции соучастники переместили контейнер на территорию промышленной зоны на окраине Санкт-Петербурга. Там 30 марта 2023 года Антипов и Марков при демонтаже тайника и попытке извлечения наркотика были задержаны, а кокаин изъят из незаконного оборота. Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240614/bild-1952922909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, перу