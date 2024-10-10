https://ria.ru/20241010/peterburg-1977324777.html
В Петербурге рассмотрят дело о контрабанде 200 килограммов кокаина
В Петербурге рассмотрят дело о контрабанде 200 килограммов кокаина - РИА Новости, 10.10.2024
В Петербурге рассмотрят дело о контрабанде 200 килограммов кокаина
Уголовное дело о контрабанде более 200 килограммов кокаина, возбужденное против двух жителей Санкт-Петербурга, направлено в суд Северной столицы, сообщает... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T08:14
2024-10-10T08:14
2024-10-10T08:14
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде более 200 килограммов кокаина, возбужденное против двух жителей Санкт-Петербурга, направлено в суд Северной столицы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде крупной партии кокаина. По ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) обвиняются жители Санкт-Петербурга Дмитрий Антипов и Александр Марков", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2023 году неустановленные участники организованной группы приобрели и доставили контрабандным путем в Санкт-Петербург более 200 килограммов упакованного в брикеты кокаина. На каждом брикете стояла эмблема Rolls-Royce, что должно было указывать на "элитное" качество товара. Общая стоимость партии оценивается в 3 миллиарда рублей. Наркотики были спрятаны под обшивкой морского контейнера, в котором перевозили манго из Перу. После выгрузки легальной продукции соучастники переместили контейнер на территорию промышленной зоны на окраине Санкт-Петербурга. Там 30 марта 2023 года Антипов и Марков при демонтаже тайника и попытке извлечения наркотика были задержаны, а кокаин изъят из незаконного оборота. Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия, перу
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Россия, Перу
В Петербурге рассмотрят дело о контрабанде 200 килограммов кокаина
Дело о контрабанде более 200 килограммов кокаина направили в суд в Петербурге
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде более 200 килограммов кокаина, возбужденное против двух жителей Санкт-Петербурга, направлено в суд Северной столицы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о контрабанде крупной партии кокаина. По ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) обвиняются жители Санкт-Петербурга Дмитрий Антипов и Александр Марков", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2023 году неустановленные участники организованной группы приобрели и доставили контрабандным путем в Санкт-Петербург более 200 килограммов упакованного в брикеты кокаина. На каждом брикете стояла эмблема Rolls-Royce
, что должно было указывать на "элитное" качество товара. Общая стоимость партии оценивается в 3 миллиарда рублей. Наркотики были спрятаны под обшивкой морского контейнера, в котором перевозили манго из Перу
. После выгрузки легальной продукции соучастники переместили контейнер на территорию промышленной зоны на окраине Санкт-Петербурга. Там 30 марта 2023 года Антипов и Марков при демонтаже тайника и попытке извлечения наркотика были задержаны, а кокаин изъят из незаконного оборота.
Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.