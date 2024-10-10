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Пентагон назвал приоритет США в конфликте на Украине - РИА Новости, 10.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 10.10.2024 (обновлено: 17:54 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/pentagon-1977455107.html
Пентагон назвал приоритет США в конфликте на Украине
Пентагон назвал приоритет США в конфликте на Украине - РИА Новости, 10.10.2024
Пентагон назвал приоритет США в конфликте на Украине
Приоритетом США в конфликте на Украине остаются поставки оружия Киеву, поскольку Вашингтон пока не видит возможности дипломатического урегулирования, заявили... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:49
2024-10-10T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
россия
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Приоритетом США в конфликте на Украине остаются поставки оружия Киеву, поскольку Вашингтон пока не видит возможности дипломатического урегулирования, заявили РИА Новости в Пентагоне."Мы считаем, что любое дипломатическое решение должно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, и поддерживаем право Украины определить условия любого мирного урегулирования. До тех пор нашим приоритетом остается предоставление Украине необходимой поддержки для самообороны", - сообщил агентству представитель американского оборонного ведомства.В Пентагоне добавили, что США по-прежнему надеются на дипломатическое решение украинского конфликта, однако пока не видят "условий для плодотворных переговоров" с Россией.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В сентябре 2024 года Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241009/amerika-1977048154.html
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976452133.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, НАТО
Пентагон назвал приоритет США в конфликте на Украине

Пентагон: приоритет США в конфликте на Украине — вооружение ВСУ, а не дипломатия

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Приоритетом США в конфликте на Украине остаются поставки оружия Киеву, поскольку Вашингтон пока не видит возможности дипломатического урегулирования, заявили РИА Новости в Пентагоне.
«
"Мы считаем, что любое дипломатическое решение должно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, и поддерживаем право Украины определить условия любого мирного урегулирования. До тех пор нашим приоритетом остается предоставление Украине необходимой поддержки для самообороны", - сообщил агентству представитель американского оборонного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Момент истины: США отказались от прямых переговоров по Украине
9 октября, 08:00
В Пентагоне добавили, что США по-прежнему надеются на дипломатическое решение украинского конфликта, однако пока не видят "условий для плодотворных переговоров" с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В сентябре 2024 года Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Украина нашла решение для победы над Россией
5 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровЮрий УшаковНАТО
 
 
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