https://ria.ru/20241010/nauka-1977223996.html

Навигатор слесаря. В России создали виртуального мастера производства

Навигатор слесаря. В России создали виртуального мастера производства - РИА Новости, 10.10.2024

Навигатор слесаря. В России создали виртуального мастера производства

Программу для контроля качества при обработке деталей и сборке изделий на производстве разработали ученые СПбГМТУ. По их словам, внедрение разработки... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T07:00

2024-10-10T07:00

2024-10-10T07:00

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санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Программу для контроля качества при обработке деталей и сборке изделий на производстве разработали ученые СПбГМТУ. По их словам, внедрение разработки значительно улучшит результат технологических операций и снизит объем брака на производстве, рассказали в пресс-службе вуза.Сотрудники лаборатории "Цифровые измерительные системы и технологии подводной робототехники" Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) создали систему контроля качества выполнения технологических операций. Она снабжает рабочее место слесаря или сборщика дополнительными инструкциями и элементами визуализации.Система контроля качества включает в себя программное обеспечение, работающее в паре с камерой и экраном, и модуль обучения, сообщил один из разработчиков системы, преподаватель кафедры проектирования и технологии производства морских подводных аппаратов и роботов СПбГМТУ Александр Сергеев."Программа следит за последовательностью выполнения сборочных операций и отображает на экране распознанные детали конструкции. Если сборщик успешно выполнил операцию, программа отмечает пройденный этап и предлагает ему приступить к следующему", — рассказал он.По его словам, для успешного использования разработки нужно заранее подготовить все инструкции и провести обучение системы на сборке конкретных деталей. Эта информация входит в программный код и не может меняться без изменения его структуры."Сейчас мы разрабатываем модуль, который дополнит программу возможностью обучаться в режиме реального времени без изменения ее структуры. Для этого специалист будет демонстрировать на камеру правильную последовательность действий, фиксировать в окнах программы их описания и прикреплять дополнительные документы", — пояснил Сергеев.Также исследователи Передовой инженерной школы "Судостроение Индустрии 4.0" СПбГМТУ разрабатывают дополнительный роботизированный комплекс, оснащенный камерой. По мнению авторов, дополнительные степени свободы камеры помогут сборщикам контролировать технологическую операцию с разных ракурсов, повышая тем самым точность оценки ее качества.В будущем разработчики планируют дополнить систему контроля лазерными указателями для визуального обозначения нужных областей на поверхности собираемого устройства или обрабатываемой детали.

https://ria.ru/20231213/nauka-1915517375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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наука, университетская наука, россия, российские инновации, технологическое лидерство, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), производство