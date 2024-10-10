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В России предложили новое средство избежать пробок на дорогах - РИА Новости, 10.10.2024
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Наука
 
03:00 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/nauka-1977165647.html
В России предложили новое средство избежать пробок на дорогах
В России предложили новое средство избежать пробок на дорогах - РИА Новости, 10.10.2024
В России предложили новое средство избежать пробок на дорогах
Веб-приложение, которое позволит муниципальным службам и жителям с большей точностью оценивать время в пути и избегать повышенного трафика даже в часы, когда... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T03:00
2024-10-10T03:00
наука
наука
университетская наука
россия
красноярск
сибирский федеральный университет
ноц «енисейская сибирь»
дороги
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Веб-приложение, которое позволит муниципальным службам и жителям с большей точностью оценивать время в пути и избегать повышенного трафика даже в часы, когда дороги наиболее загружены, спроектировали специалисты НОЦ "Енисейская Сибирь" совместно с компаниями-партнерами. Как пояснили в проектном центре разработчиков, сервис будет предназначен не только для оценки дорожного движения по существующим трассам, но и для помощи в проектировании дорожной инфраструктуры новых жилых районов.Образование заторов на дорогах вредит не только жителям мегаполисов, но и экономике и экологии в целом, рассказали специалисты научно-образовательного центра (НОЦ) "Енисейская Сибирь". Многочасовые пробки повышает общую загазованность городского воздуха из-за увеличения выбросов продуктов горения топлива в двигателях, добавили ученые.Переориентирование потоков общего и личного наземного транспорта тоже возможно до определенного "предела", пока затор не затронет и альтернативную дорогу. Поэтому в современном мире разрабатываются модели для планирования новой городской инфраструктуры с учетом транспортной доступности узловых городских и районных точек.&quot;Чем быстрее движутся транспортные потоки, тем выгоднее городу. Город становится привлекательнее как для бизнеса, так и для жителей. Легче перемещаться работникам, живущим далеко от места работы, товарным фурам, которые доставляют товары в магазины и на маркетплейсы, где скорость доставки является базовым преимуществом&quot;, — отметил один из авторов разработки, заведующий центра искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин.Коллектив исследователей НОЦ "Енисейская Сибирь" и компаний-партнеров прошли первый этап разработки единой системы для управления транспортными потоками на основе статистических данных о ситуациях на дорогах и нормативных документов для разных транспортных единиц на улицах города: автомобилей, автобусов и грузовиков различного типа."Для каждого человека в конечном счете важно удобство, скорость передвижения, меньше стоять в пробках. И благодаря нашей системе на рядовом участнике дорожного движения перестанут проводить эксперименты. Все ходы будут просчитаны заранее, и выбрано лучшее решение", — пояснил Антамошкин.Ученый рассказал, что в основе новой системы лежат алгоритмы машинного обучения, в которые на "входе" закладываются многочисленные данные о проблемных ситуациях: ДТП, пробках, сложных перекрестках, погодных условиях, а также информация о пропускной способности улиц. На "выходе" система выдает, во сколько обойдется городу то или иное преобразование дорог, развязок и прочей инфраструктуры и насколько такие изменения будут способствовать "разгрузке" дорог.Сегодня первая версия программы работает с использованием вычислительных мощностей Сибирского федерального университета (СФУ), которые обеспечивают работу системы для Красноярска и других крупных городов края."Система легко масштабируется. В нее можно "загрузить" любой город, любые объекты дорожного хозяйства, мосты, акведуки, развязки, светофоры, смоделировать движение в различных условиях от первого снегопада до туманов, ограничивающих видимость, и прочее. В конечном итоге она будет пригодна для любого густонаселенного города", — подчеркнул Антамошкин.Деятельность НОЦ мирового уровня "Енисейская Сибирь", проектный офис которого работает на базе Сибирского федерального университета, направлена на улучшение экологической ситуации в регионе и декарбонизацию промышленности России. В НОЦ входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий. Научно-образовательные центры создаются в рамках национального проекта "Наука и университеты" Минобрнауки России.
https://ria.ru/20240219/nauka-1927770011.html
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наука, университетская наука, россия, красноярск, сибирский федеральный университет, ноц «енисейская сибирь», дороги, российские инновации, технологическое лидерство, безопасность и комфорт среды
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Красноярск, Сибирский федеральный университет, НОЦ «Енисейская Сибирь», Дороги, Российские инновации, Технологическое лидерство, Безопасность и комфорт среды

В России предложили новое средство избежать пробок на дорогах

© iStock.com / SbytovaMNМужчина в автомобильной пробке
Мужчина в автомобильной пробке - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© iStock.com / SbytovaMN
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Веб-приложение, которое позволит муниципальным службам и жителям с большей точностью оценивать время в пути и избегать повышенного трафика даже в часы, когда дороги наиболее загружены, спроектировали специалисты НОЦ "Енисейская Сибирь" совместно с компаниями-партнерами. Как пояснили в проектном центре разработчиков, сервис будет предназначен не только для оценки дорожного движения по существующим трассам, но и для помощи в проектировании дорожной инфраструктуры новых жилых районов.
Образование заторов на дорогах вредит не только жителям мегаполисов, но и экономике и экологии в целом, рассказали специалисты научно-образовательного центра (НОЦ) "Енисейская Сибирь". Многочасовые пробки повышает общую загазованность городского воздуха из-за увеличения выбросов продуктов горения топлива в двигателях, добавили ученые.
Люди на смотровой площадке Николаевской сопки на окраине Красноярска - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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19 февраля, 03:00
Переориентирование потоков общего и личного наземного транспорта тоже возможно до определенного "предела", пока затор не затронет и альтернативную дорогу. Поэтому в современном мире разрабатываются модели для планирования новой городской инфраструктуры с учетом транспортной доступности узловых городских и районных точек.
«

"Чем быстрее движутся транспортные потоки, тем выгоднее городу. Город становится привлекательнее как для бизнеса, так и для жителей. Легче перемещаться работникам, живущим далеко от места работы, товарным фурам, которые доставляют товары в магазины и на маркетплейсы, где скорость доставки является базовым преимуществом", — отметил один из авторов разработки, заведующий центра искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин.

© Фото : СФУЗаведующий центра искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин
Заведующий центра искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин
Заведующий центра искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин
© Фото : СФУ
1 из 2
© Фото : СФУЗаведующий центра искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин
Заведующий центра искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин
Заведующий центра искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин
© Фото : СФУ
2 из 2
Заведующий центра искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин
© Фото : СФУ
1 из 2
Заведующий центра искусственного интеллекта СФУ Олеслав Антамошкин
© Фото : СФУ
2 из 2
Коллектив исследователей НОЦ "Енисейская Сибирь" и компаний-партнеров прошли первый этап разработки единой системы для управления транспортными потоками на основе статистических данных о ситуациях на дорогах и нормативных документов для разных транспортных единиц на улицах города: автомобилей, автобусов и грузовиков различного типа.
"Для каждого человека в конечном счете важно удобство, скорость передвижения, меньше стоять в пробках. И благодаря нашей системе на рядовом участнике дорожного движения перестанут проводить эксперименты. Все ходы будут просчитаны заранее, и выбрано лучшее решение", — пояснил Антамошкин.
Умный город - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В России создали безопасную и быструю сеть для умного города
13 июля 2023, 09:00
Ученый рассказал, что в основе новой системы лежат алгоритмы машинного обучения, в которые на "входе" закладываются многочисленные данные о проблемных ситуациях: ДТП, пробках, сложных перекрестках, погодных условиях, а также информация о пропускной способности улиц. На "выходе" система выдает, во сколько обойдется городу то или иное преобразование дорог, развязок и прочей инфраструктуры и насколько такие изменения будут способствовать "разгрузке" дорог.
Сегодня первая версия программы работает с использованием вычислительных мощностей Сибирского федерального университета (СФУ), которые обеспечивают работу системы для Красноярска и других крупных городов края.
"Система легко масштабируется. В нее можно "загрузить" любой город, любые объекты дорожного хозяйства, мосты, акведуки, развязки, светофоры, смоделировать движение в различных условиях от первого снегопада до туманов, ограничивающих видимость, и прочее. В конечном итоге она будет пригодна для любого густонаселенного города", — подчеркнул Антамошкин.
Автомобильные пробки - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
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10 января, 14:59
Деятельность НОЦ мирового уровня "Енисейская Сибирь", проектный офис которого работает на базе Сибирского федерального университета, направлена на улучшение экологической ситуации в регионе и декарбонизацию промышленности России. В НОЦ входят девять университетов, пять научно-исследовательских институтов и 14 промышленных предприятий. Научно-образовательные центры создаются в рамках национального проекта "Наука и университеты" Минобрнауки России.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияКрасноярскСибирский федеральный университетНОЦ «Енисейская Сибирь»ДорогиРоссийские инновацииТехнологическое лидерствоБезопасность и комфорт среды
 
 
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