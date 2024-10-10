https://ria.ru/20241010/mordoviya-1977481357.html

Мордовия развивает совместный проект с Китаем по производству конопли

Мордовия развивает совместный проект с Китаем по производству конопли - РИА Новости, 10.10.2024

Мордовия развивает совместный проект с Китаем по производству конопли

Мордовия в рамках реализуемого совместно с Китаем проекта по производству и переработке технической конопли увеличила площади для выращивания этой культуры до... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T21:00

2024-10-10T21:00

2024-10-10T21:00

республика мордовия

экономика

китай

артем здунов

республика мордовия

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мордовия в рамках реализуемого совместно с Китаем проекта по производству и переработке технической конопли увеличила площади для выращивания этой культуры до двух тысяч гектаров, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовии Антон Илюшкин на полях агропромышленной выставки "Золотая осень – 2024". Старт проекту был дан в сентябре прошлого года во время встречи руководства республики с китайскими партнерами. Уже в текущем году Мордовия приступила к его реализации. "Буквально несколько недель назад под руководством главы Республики Мордовии Артёма Здунова наши сельхозтоваропроизводители принимали участие в бизнес-миссии в Китае, где, к слову, был и я. И могу сказать, что это была хорошая возможность увидеть вживую их технологию выращивания технической конопли. Кроме того, мы посетили предприятие по первичной и глубокой ее переработке. Проект довольно интересный, он активно развивается с 2023 года, когда именно китайская сторона вышла к нам с инициативой совместного производства. Китайские партнеры посетили Мордовию – мы показали им наше сельхозпредприятие, и они выразили заинтересованность в развитии этого проекта именно у нас в республике", - рассказал Илюшкин. По его словам, в этом году площади технической конопли, выращиваемой в республике, были увеличены и составили две тысячи гектаров.

https://ria.ru/20241010/mordoviya-1977480652.html

китай

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экономика, китай, артем здунов, республика мордовия