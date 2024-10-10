https://ria.ru/20241010/mishustin-1977379005.html
Мишустин посетил выставку "Золотая осень"
Мишустин посетил выставку "Золотая осень" - РИА Новости, 10.10.2024
Мишустин посетил выставку "Золотая осень"
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил российскую агропромышленную выставку "Золотая осень" - главное деловое событие в российском АПК. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:20
2024-10-10T13:20
2024-10-10T13:20
экономика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил российскую агропромышленную выставку "Золотая осень" - главное деловое событие в российском АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году "Золотая осень" посвящена достижению технологического лидерства в агропромышленном комплексе. В экспозиции продемонстрированы производственные достижения отрасли за 10 лет с момента введения продовольственного эмбарго. На площадке также будут обсуждаться вопросы, связанные с подготовкой и выполнением национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Значительное внимание уделят вопросам подготовки квалифицированных кадров для АПК. В 2024 году "Золотая осень" проходит с 9 по 11 октября. Участие в ней принимают компании из разных секторов агропромышленного комплекса. Свои достижения в сфере АПК также представили регионы. Мероприятия проходят на площадке "Тимирязев центра", открывшегося осенью этого года на базе Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева. Комплекс построен чуть больше чем за год. Это не только выставочный центр, но и площадка для развития аграрного образования, межвузовской кооперации. Также здесь появится несколько постоянно действующих зон для досуга и просвещения москвичей и гостей столицы.
https://ria.ru/20241009/mishustin-1977123313.html
https://ria.ru/20241009/aeroflot-1977166444.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Мишустин посетил выставку "Золотая осень"
Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень"
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил российскую агропромышленную выставку "Золотая осень" - главное деловое событие в российском АПК.
Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом
России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
В этом году "Золотая осень" посвящена достижению технологического лидерства в агропромышленном комплексе. В экспозиции продемонстрированы производственные достижения отрасли за 10 лет с момента введения продовольственного эмбарго. На площадке также будут обсуждаться вопросы, связанные с подготовкой и выполнением национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Значительное внимание уделят вопросам подготовки квалифицированных кадров для АПК.
В 2024 году "Золотая осень" проходит с 9 по 11 октября. Участие в ней принимают компании из разных секторов агропромышленного комплекса. Свои достижения в сфере АПК также представили регионы. Мероприятия проходят на площадке "Тимирязев центра", открывшегося осенью этого года на базе Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева. Комплекс построен чуть больше чем за год. Это не только выставочный центр, но и площадка для развития аграрного образования, межвузовской кооперации. Также здесь появится несколько постоянно действующих зон для досуга и просвещения москвичей и гостей столицы.