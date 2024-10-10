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Мишустин посетил выставку "Золотая осень" - РИА Новости, 10.10.2024
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13:20 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/mishustin-1977379005.html
Мишустин посетил выставку "Золотая осень"
Мишустин посетил выставку "Золотая осень" - РИА Новости, 10.10.2024
Мишустин посетил выставку "Золотая осень"
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил российскую агропромышленную выставку "Золотая осень" - главное деловое событие в российском АПК. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:20
2024-10-10T13:20
экономика
россия
михаил мишустин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил российскую агропромышленную выставку "Золотая осень" - главное деловое событие в российском АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году "Золотая осень" посвящена достижению технологического лидерства в агропромышленном комплексе. В экспозиции продемонстрированы производственные достижения отрасли за 10 лет с момента введения продовольственного эмбарго. На площадке также будут обсуждаться вопросы, связанные с подготовкой и выполнением национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Значительное внимание уделят вопросам подготовки квалифицированных кадров для АПК. В 2024 году "Золотая осень" проходит с 9 по 11 октября. Участие в ней принимают компании из разных секторов агропромышленного комплекса. Свои достижения в сфере АПК также представили регионы. Мероприятия проходят на площадке "Тимирязев центра", открывшегося осенью этого года на базе Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева. Комплекс построен чуть больше чем за год. Это не только выставочный центр, но и площадка для развития аграрного образования, межвузовской кооперации. Также здесь появится несколько постоянно действующих зон для досуга и просвещения москвичей и гостей столицы.
https://ria.ru/20241009/mishustin-1977123313.html
https://ria.ru/20241009/aeroflot-1977166444.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Мишустин посетил выставку "Золотая осень"

Мишустин посетил агропромышленную выставку "Золотая осень"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил российскую агропромышленную выставку "Золотая осень" - главное деловое событие в российском АПК.
Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
Информационное табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Мишустин призвал увеличить число авиарейсов на Дальнем Востоке
9 октября, 10:47
В этом году "Золотая осень" посвящена достижению технологического лидерства в агропромышленном комплексе. В экспозиции продемонстрированы производственные достижения отрасли за 10 лет с момента введения продовольственного эмбарго. На площадке также будут обсуждаться вопросы, связанные с подготовкой и выполнением национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Значительное внимание уделят вопросам подготовки квалифицированных кадров для АПК.
В 2024 году "Золотая осень" проходит с 9 по 11 октября. Участие в ней принимают компании из разных секторов агропромышленного комплекса. Свои достижения в сфере АПК также представили регионы. Мероприятия проходят на площадке "Тимирязев центра", открывшегося осенью этого года на базе Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева. Комплекс построен чуть больше чем за год. Это не только выставочный центр, но и площадка для развития аграрного образования, межвузовской кооперации. Также здесь появится несколько постоянно действующих зон для досуга и просвещения москвичей и гостей столицы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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9 октября, 13:02
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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