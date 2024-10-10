https://ria.ru/20241010/miller-1977375868.html
Миллер назвал состояние газового рынка Европы плохим
Миллер назвал состояние газового рынка Европы плохим - РИА Новости, 10.10.2024
Миллер назвал состояние газового рынка Европы плохим
Глава "Газпрома" Алексей Миллер оценил состояние европейского газового рынка как плохое, отметив, что сейчас там идет искусственное разрушение спроса на газ. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T13:09
2024-10-10T13:09
2024-10-10T13:09
экономика
европа
россия
санкт-петербург
алексей миллер
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер оценил состояние европейского газового рынка как плохое, отметив, что сейчас там идет искусственное разрушение спроса на газ. "Плохо... То, что происходит на европейском газовом рынке, уже получило устойчивое определение - это искусственное разрушение спроса на газ", - сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного газового форума. Он отметил, что есть и более "жесткие оценки". Так, некоторые эксперты говорят, что это можно назвать "энергетическое самоубийство Европы. А другие утверждают, что "экономический локомотив превратился в больного человека Европы". "И, знаете, с этими словами можно согласиться", - добавил Миллер. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
https://ria.ru/20241004/gaz-1976278614.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, россия, санкт-петербург, алексей миллер, газпром
Экономика, Европа, Россия, Санкт-Петербург, Алексей Миллер, Газпром
Миллер назвал состояние газового рынка Европы плохим
Миллер: на европейском газовом рынке идет искусственное разрушение спроса на газ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер оценил состояние европейского газового рынка как плохое, отметив, что сейчас там идет искусственное разрушение спроса на газ.
"Плохо... То, что происходит на европейском газовом рынке, уже получило устойчивое определение - это искусственное разрушение спроса на газ", - сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.
Он отметил, что есть и более "жесткие оценки". Так, некоторые эксперты говорят, что это можно назвать "энергетическое самоубийство Европы. А другие утверждают, что "экономический локомотив превратился в больного человека Европы".
"И, знаете, с этими словами можно согласиться", - добавил Миллер.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября. Принимает около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ
и правительства Санкт-Петербурга
, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.