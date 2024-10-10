https://ria.ru/20241010/matvienko-1977453115.html

Рахмон и Матвиенко обсудили вопросы регулирования трудовой миграции

Рахмон и Матвиенко обсудили вопросы регулирования трудовой миграции - РИА Новости, 10.10.2024

Рахмон и Матвиенко обсудили вопросы регулирования трудовой миграции

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обсудили в Душанбе вопросы регулирования трудовой миграции и... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:44

2024-10-10T17:44

2024-10-10T19:37

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совет федерации рф

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ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости. Президент Таджикистан Эмомали Рахмон и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обсудили в Душанбе вопросы регулирования трудовой миграции и сотрудничества в сфере образования, сообщает в четверг пресс-служба главы республики. "Мы обсуждали, в том числе, острые вопросы - вопросы трудовой миграции, безусловно. Но они обсуждались в таком конструктивном, цивилизованном русле, без эмоций, без ажиотажа, который пытаются нагнетать те люди, которым хотелось бы вбить клин - в том числе извне - между Россией и Таджикистаном. Это ни у кого не получится", - сказала Матвиенко журналистам.Глава СФ также сообщила, что почувствовала твердую уверенность президента Таджикистана пресекать любые радикальные вещи в отношениях между Москвой и Душанбе."В этой части мы находим решения", - резюмировала политик.Матвиенко находится в Таджикистане с официальным визитом с 9 по 11 октября. "Вопросы многогранного сотрудничества Таджикистана и России и роли межпарламентских связей обсудили в Душанбе президент Эмомали Рахмон и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко", - говорится в информации Рахмон заявил, что парламентское взаимодействие в Душанбе рассматривают как важное звено совместных усилий по развитию всего комплекса межгосударственных отношений. По данным пресс-службы, главными темами беседы стали вопросы гуманитарного характера, в том числе по развитию сотрудничества в областях образования, науки и техники и регулированию трудовой миграции. Стороны с удовлетворением отметили, что развитие сотрудничества между регионами двух стран стало важным фактором расширения торгово-экономических связей и роста двустороннего товарооборота. "Была выражена уверенность, что нынешний диалог между руководством и членами парламентских структур двух стран в Душанбе послужит продвижению и укреплению духа стратегического партнерства и союзничества между двумя странами", - отмечает пресс-служба. Матвиенко ранее провела встречи с спикерами двух палат Таджикистана – Рустамом Эмомали и Махмадтоиром Зокирзодой.

https://ria.ru/20241010/tadzhikistan-1977331511.html

https://ria.ru/20241010/matvienko-1977329819.html

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таджикистан, душанбе, россия, валентина матвиенко, эмомали рахмон, совет федерации рф