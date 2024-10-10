Рейтинг@Mail.ru
Рахмон и Матвиенко обсудили вопросы регулирования трудовой миграции - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 10.10.2024 (обновлено: 19:37 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/matvienko-1977453115.html
Рахмон и Матвиенко обсудили вопросы регулирования трудовой миграции
Рахмон и Матвиенко обсудили вопросы регулирования трудовой миграции - РИА Новости, 10.10.2024
Рахмон и Матвиенко обсудили вопросы регулирования трудовой миграции
Президент Таджикистан Эмомали Рахмон и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обсудили в Душанбе вопросы регулирования трудовой миграции и... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T17:44
2024-10-10T19:37
таджикистан
душанбе
россия
валентина матвиенко
эмомали рахмон
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_0:0:766:432_1920x0_80_0_0_72dc8a214d5a930f3ae2c12a119b8589.jpg
ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости. Президент Таджикистан Эмомали Рахмон и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обсудили в Душанбе вопросы регулирования трудовой миграции и сотрудничества в сфере образования, сообщает в четверг пресс-служба главы республики. "Мы обсуждали, в том числе, острые вопросы - вопросы трудовой миграции, безусловно. Но они обсуждались в таком конструктивном, цивилизованном русле, без эмоций, без ажиотажа, который пытаются нагнетать те люди, которым хотелось бы вбить клин - в том числе извне - между Россией и Таджикистаном. Это ни у кого не получится", - сказала Матвиенко журналистам.Глава СФ также сообщила, что почувствовала твердую уверенность президента Таджикистана пресекать любые радикальные вещи в отношениях между Москвой и Душанбе."В этой части мы находим решения", - резюмировала политик.Матвиенко находится в Таджикистане с официальным визитом с 9 по 11 октября. "Вопросы многогранного сотрудничества Таджикистана и России и роли межпарламентских связей обсудили в Душанбе президент Эмомали Рахмон и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко", - говорится в информации Рахмон заявил, что парламентское взаимодействие в Душанбе рассматривают как важное звено совместных усилий по развитию всего комплекса межгосударственных отношений. По данным пресс-службы, главными темами беседы стали вопросы гуманитарного характера, в том числе по развитию сотрудничества в областях образования, науки и техники и регулированию трудовой миграции. Стороны с удовлетворением отметили, что развитие сотрудничества между регионами двух стран стало важным фактором расширения торгово-экономических связей и роста двустороннего товарооборота. "Была выражена уверенность, что нынешний диалог между руководством и членами парламентских структур двух стран в Душанбе послужит продвижению и укреплению духа стратегического партнерства и союзничества между двумя странами", - отмечает пресс-служба. Матвиенко ранее провела встречи с спикерами двух палат Таджикистана – Рустамом Эмомали и Махмадтоиром Зокирзодой.
https://ria.ru/20241010/tadzhikistan-1977331511.html
https://ria.ru/20241010/matvienko-1977329819.html
таджикистан
душанбе
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_71:0:702:473_1920x0_80_0_0_e9c029d4a39db179061620818d17383e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, душанбе, россия, валентина матвиенко, эмомали рахмон, совет федерации рф
Таджикистан, Душанбе, Россия, Валентина Матвиенко, Эмомали Рахмон, Совет Федерации РФ
Рахмон и Матвиенко обсудили вопросы регулирования трудовой миграции

Рахмон и Матвиенко обсудили в Душанбе вопросы регулирования трудовой миграции

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на VIII Межпарламентском форуме "Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на VIII Межпарламентском форуме Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на VIII Межпарламентском форуме "Таджикистан-Россия: потенциал межрегионального сотрудничества"
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 10 окт – РИА Новости. Президент Таджикистан Эмомали Рахмон и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обсудили в Душанбе вопросы регулирования трудовой миграции и сотрудничества в сфере образования, сообщает в четверг пресс-служба главы республики.
"Мы обсуждали, в том числе, острые вопросы - вопросы трудовой миграции, безусловно. Но они обсуждались в таком конструктивном, цивилизованном русле, без эмоций, без ажиотажа, который пытаются нагнетать те люди, которым хотелось бы вбить клин - в том числе извне - между Россией и Таджикистаном. Это ни у кого не получится", - сказала Матвиенко журналистам.
Вид на Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Таджикистан заинтересован в стратегическом партнерстве с Россией
Вчера, 09:20
Глава СФ также сообщила, что почувствовала твердую уверенность президента Таджикистана пресекать любые радикальные вещи в отношениях между Москвой и Душанбе.
"В этой части мы находим решения", - резюмировала политик.
Матвиенко находится в Таджикистане с официальным визитом с 9 по 11 октября.
"Вопросы многогранного сотрудничества Таджикистана и России и роли межпарламентских связей обсудили в Душанбе президент Эмомали Рахмон и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко", - говорится в информации
Рахмон заявил, что парламентское взаимодействие в Душанбе рассматривают как важное звено совместных усилий по развитию всего комплекса межгосударственных отношений.
По данным пресс-службы, главными темами беседы стали вопросы гуманитарного характера, в том числе по развитию сотрудничества в областях образования, науки и техники и регулированию трудовой миграции. Стороны с удовлетворением отметили, что развитие сотрудничества между регионами двух стран стало важным фактором расширения торгово-экономических связей и роста двустороннего товарооборота.
"Была выражена уверенность, что нынешний диалог между руководством и членами парламентских структур двух стран в Душанбе послужит продвижению и укреплению духа стратегического партнерства и союзничества между двумя странами", - отмечает пресс-служба.
Матвиенко ранее провела встречи с спикерами двух палат Таджикистана – Рустамом Эмомали и Махмадтоиром Зокирзодой.
Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Матвиенко поблагодарила Таджикистан за внимание к русскому языку
Вчера, 09:09
 
ТаджикистанДушанбеРоссияВалентина МатвиенкоЭмомали РахмонСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала