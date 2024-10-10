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Марочко заявил об уничтожении техники ВСУ в харьковском лесу
Марочко заявил об уничтожении техники ВСУ в харьковском лесу - РИА Новости, 10.10.2024
Марочко заявил об уничтожении техники ВСУ в харьковском лесу
ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации, технику и личный состав ВСУ в Шевченковском районе города Харьков, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T07:22
2024-10-10T07:22
2024-10-10T07:22
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ЛУГАНСК, 10 окт - РИА Новости. ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации, технику и личный состав ВСУ в Шевченковском районе города Харьков, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "В результате точечного удара ВКС РФ место дислокации украинских боевиков получило значительные повреждения, также была уничтожена техника и личный состав", - сообщил Марочко. По словам эксперта, информация о сосредоточении сил и средств противника была получена от агентурных источников, после чего была проведена доразведка, в ходе которой было установлено, что в лесном массиве Харькова расположен украинский пункт временной дислокации личного состава ВСУ, с которого осуществлялась переброска сил на линию боевого соприкосновения. Накануне министерство обороны РФ сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Харьковской области.
https://ria.ru/20241010/zelenskiy-1977316444.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьков, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Марочко заявил об уничтожении техники ВСУ в харьковском лесу
Марочко: ВКС уничтожили технику ВСУ в Шевченковском районе Харькова