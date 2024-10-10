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Меморандум по газификации Ленинградской области подписан на Газовом форуме - РИА Новости, 10.10.2024
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Ленинградская область
 
18:21 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/leningradskaya-oblast-1977460745.html
Меморандум по газификации Ленинградской области подписан на Газовом форуме
Меморандум по газификации Ленинградской области подписан на Газовом форуме - РИА Новости, 10.10.2024
Меморандум по газификации Ленинградской области подписан на Газовом форуме
На Газовом форуме Ленобласть, Беларусь и Газпром подписали меморандум о совместной работе по газификации Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:21
2024-10-10T18:21
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ленинградская область
белоруссия
россия
александр дрозденко
алексей миллер
алексей кушнаренко
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. На Газовом форуме Ленобласть, Беларусь и Газпром подписали меморандум о совместной работе по газификации Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко подписали меморандум на Петербургском международном газовом форуме", - говорится в сообщении. По словам Дрозденко, Ленобласть стремится ускорить газификацию и добавляет нового партнера по прокладке газопроводов - Республику Беларусь. "Белорусские поставщики возьмутся за прокладку и разводку "под ключ" межпоселковых и внутрипоселковых трубопроводов. Используем все возможности, чтобы выполнить поручение президента России Владимира Путина по реализации программ газификации и догазификации", - подчеркнул губернатор Ленобласти. Планируется, что стороны проработают развитие сотрудничества в сфере энергетики: вопросы проектирования, производства, поставки, монтажа и сервисного обслуживания оборудования белорусских предприятий для воплощения проектов газификации в Ленинградской области. Программой газификации Ленинградской области предусмотрено строительство 189 межпоселковых и 465 распределительных газопроводов для газификации 508 населенных пунктов.
https://ria.ru/20241010/miller-1977375868.html
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ленинградская область, белоруссия, россия, александр дрозденко, алексей миллер, алексей кушнаренко, газпром
Ленинградская область , Ленинградская область, Белоруссия, Россия, Александр Дрозденко, Алексей Миллер, Алексей Кушнаренко, Газпром

Меморандум по газификации Ленинградской области подписан на Газовом форуме

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный газовый форум
Петербургский международный газовый форум - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петербургский международный газовый форум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. На Газовом форуме Ленобласть, Беларусь и Газпром подписали меморандум о совместной работе по газификации Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко подписали меморандум на Петербургском международном газовом форуме", - говорится в сообщении.
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По словам Дрозденко, Ленобласть стремится ускорить газификацию и добавляет нового партнера по прокладке газопроводов - Республику Беларусь.
"Белорусские поставщики возьмутся за прокладку и разводку "под ключ" межпоселковых и внутрипоселковых трубопроводов. Используем все возможности, чтобы выполнить поручение президента России Владимира Путина по реализации программ газификации и догазификации", - подчеркнул губернатор Ленобласти.
Планируется, что стороны проработают развитие сотрудничества в сфере энергетики: вопросы проектирования, производства, поставки, монтажа и сервисного обслуживания оборудования белорусских предприятий для воплощения проектов газификации в Ленинградской области.
Программой газификации Ленинградской области предусмотрено строительство 189 межпоселковых и 465 распределительных газопроводов для газификации 508 населенных пунктов.
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Ленинградская областьЛенинградская областьБелоруссияРоссияАлександр ДрозденкоАлексей МиллерАлексей КушнаренкоГазпром
 
 
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