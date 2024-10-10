https://ria.ru/20241010/leningradskaya-oblast-1977460745.html
Меморандум по газификации Ленинградской области подписан на Газовом форуме
Меморандум по газификации Ленинградской области подписан на Газовом форуме - РИА Новости, 10.10.2024
Меморандум по газификации Ленинградской области подписан на Газовом форуме
На Газовом форуме Ленобласть, Беларусь и Газпром подписали меморандум о совместной работе по газификации Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:21
2024-10-10T18:21
2024-10-10T18:21
ленинградская область
ленинградская область
белоруссия
россия
александр дрозденко
алексей миллер
алексей кушнаренко
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976968978_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_37d0d12172450679a6c1d1b12166351e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. На Газовом форуме Ленобласть, Беларусь и Газпром подписали меморандум о совместной работе по газификации Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко подписали меморандум на Петербургском международном газовом форуме", - говорится в сообщении. По словам Дрозденко, Ленобласть стремится ускорить газификацию и добавляет нового партнера по прокладке газопроводов - Республику Беларусь. "Белорусские поставщики возьмутся за прокладку и разводку "под ключ" межпоселковых и внутрипоселковых трубопроводов. Используем все возможности, чтобы выполнить поручение президента России Владимира Путина по реализации программ газификации и догазификации", - подчеркнул губернатор Ленобласти. Планируется, что стороны проработают развитие сотрудничества в сфере энергетики: вопросы проектирования, производства, поставки, монтажа и сервисного обслуживания оборудования белорусских предприятий для воплощения проектов газификации в Ленинградской области. Программой газификации Ленинградской области предусмотрено строительство 189 межпоселковых и 465 распределительных газопроводов для газификации 508 населенных пунктов.
https://ria.ru/20241010/miller-1977375868.html
https://ria.ru/20241010/miller-1977369166.html
ленинградская область
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976968978_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_835be92cd1197aa7b034a4a08326be32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, белоруссия, россия, александр дрозденко, алексей миллер, алексей кушнаренко, газпром
Ленинградская область , Ленинградская область, Белоруссия, Россия, Александр Дрозденко, Алексей Миллер, Алексей Кушнаренко, Газпром