https://ria.ru/20241010/leningradskaya-oblast-1977460745.html

Меморандум по газификации Ленинградской области подписан на Газовом форуме

Меморандум по газификации Ленинградской области подписан на Газовом форуме - РИА Новости, 10.10.2024

Меморандум по газификации Ленинградской области подписан на Газовом форуме

На Газовом форуме Ленобласть, Беларусь и Газпром подписали меморандум о совместной работе по газификации Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:21

2024-10-10T18:21

2024-10-10T18:21

ленинградская область

ленинградская область

белоруссия

россия

александр дрозденко

алексей миллер

алексей кушнаренко

газпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976968978_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_37d0d12172450679a6c1d1b12166351e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. На Газовом форуме Ленобласть, Беларусь и Газпром подписали меморандум о совместной работе по газификации Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко подписали меморандум на Петербургском международном газовом форуме", - говорится в сообщении. По словам Дрозденко, Ленобласть стремится ускорить газификацию и добавляет нового партнера по прокладке газопроводов - Республику Беларусь. "Белорусские поставщики возьмутся за прокладку и разводку "под ключ" межпоселковых и внутрипоселковых трубопроводов. Используем все возможности, чтобы выполнить поручение президента России Владимира Путина по реализации программ газификации и догазификации", - подчеркнул губернатор Ленобласти. Планируется, что стороны проработают развитие сотрудничества в сфере энергетики: вопросы проектирования, производства, поставки, монтажа и сервисного обслуживания оборудования белорусских предприятий для воплощения проектов газификации в Ленинградской области. Программой газификации Ленинградской области предусмотрено строительство 189 межпоселковых и 465 распределительных газопроводов для газификации 508 населенных пунктов.

https://ria.ru/20241010/miller-1977375868.html

https://ria.ru/20241010/miller-1977369166.html

ленинградская область

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинградская область, белоруссия, россия, александр дрозденко, алексей миллер, алексей кушнаренко, газпром