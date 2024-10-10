https://ria.ru/20241010/kazan-1977403286.html
Оргкомитет БРИКС 15 октября посетит Казань
Оргкомитет БРИКС 15 октября посетит Казань - РИА Новости, 10.10.2024
Оргкомитет БРИКС 15 октября посетит Казань
Члены оргкомитета БРИКС 15 октября посетят Казань, чтобы убедиться, что там все готово к открытию саммита БРИКС, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:10
2024-10-10T15:10
2024-10-10T15:10
казань
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юрий ушаков
брикс
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Члены оргкомитета БРИКС 15 октября посетят Казань, чтобы убедиться, что там все готово к открытию саммита БРИКС, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Члены оргкомитета периодически выезжают в Казань для контроля за ходом подготовки к саммиту БРИКС. В преддверии открытия мы еще раз 15 октября посетим Казань и надеемся убедиться, что там все готово к открытию", - сказал Ушаков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, россия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс
Казань, Россия, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС
Оргкомитет БРИКС 15 октября посетит Казань
Ушаков: оргкомитет БРИКС 15 октября проверит готовность к саммиту в Казани