https://ria.ru/20241010/kazan-1977403286.html

Оргкомитет БРИКС 15 октября посетит Казань

Оргкомитет БРИКС 15 октября посетит Казань - РИА Новости, 10.10.2024

Оргкомитет БРИКС 15 октября посетит Казань

Члены оргкомитета БРИКС 15 октября посетят Казань, чтобы убедиться, что там все готово к открытию саммита БРИКС, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:10

2024-10-10T15:10

2024-10-10T15:10

казань

россия

юрий ушаков

брикс

саммит брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891476985_0:217:3082:1951_1920x0_80_0_0_fe5a34462f66440361dbd58606bbb7c1.jpg

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Члены оргкомитета БРИКС 15 октября посетят Казань, чтобы убедиться, что там все готово к открытию саммита БРИКС, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой. "Члены оргкомитета периодически выезжают в Казань для контроля за ходом подготовки к саммиту БРИКС. В преддверии открытия мы еще раз 15 октября посетим Казань и надеемся убедиться, что там все готово к открытию", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20240729/izolyatsiya-1962623163.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, россия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс