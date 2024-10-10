https://ria.ru/20241010/gazprom-1977433228.html

В "Газпроме" заявили о готовности к зиме

В "Газпроме" заявили о готовности к зиме - РИА Новости, 10.10.2024

В "Газпроме" заявили о готовности к зиме

"Газпром" пока не начал отбор газа из подземных хранилищ – "еще тепло", но к зиме готов, сказал заместитель председателя правления, член совета директоров... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:38

2024-10-10T16:38

2024-10-10T16:38

экономика

россия

санкт-петербург

виталий маркелов

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. "Газпром" пока не начал отбор газа из подземных хранилищ – "еще тепло", но к зиме готов, сказал заместитель председателя правления, член совета директоров компании Виталий Маркелов. "К зиме готовы", – сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ). На вопрос о том, начала ли компания отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ), он ответил: "Нет, ну как, на улице тепло еще". Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября, в нем принимают участие около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.

https://ria.ru/20240425/gaz-1942379495.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, санкт-петербург, виталий маркелов, газпром