https://ria.ru/20241010/gazprom-1977433228.html
В "Газпроме" заявили о готовности к зиме
В "Газпроме" заявили о готовности к зиме - РИА Новости, 10.10.2024
В "Газпроме" заявили о готовности к зиме
"Газпром" пока не начал отбор газа из подземных хранилищ – "еще тепло", но к зиме готов, сказал заместитель председателя правления, член совета директоров... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:38
2024-10-10T16:38
2024-10-10T16:38
экономика
россия
санкт-петербург
виталий маркелов
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. "Газпром" пока не начал отбор газа из подземных хранилищ – "еще тепло", но к зиме готов, сказал заместитель председателя правления, член совета директоров компании Виталий Маркелов. "К зиме готовы", – сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ). На вопрос о том, начала ли компания отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ), он ответил: "Нет, ну как, на улице тепло еще". Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября, в нем принимают участие около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
https://ria.ru/20240425/gaz-1942379495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург, виталий маркелов, газпром
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Виталий Маркелов, Газпром
В "Газпроме" заявили о готовности к зиме
Маркелов: "Газпром" не начал отбор газа из подземных хранилищ, но к зиме готов