https://ria.ru/20241010/gazprom-1977399167.html

Миллер оценил рост поставок газа в страны Центральной Азии

Миллер оценил рост поставок газа в страны Центральной Азии - РИА Новости, 10.10.2024

Миллер оценил рост поставок газа в страны Центральной Азии

"Газпром" за 9 месяцев 2024 года увеличил поставки газа в страны Центральной Азии в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такого не было... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:03

2024-10-10T15:03

2024-10-10T15:03

экономика

цены на нефть

центральная азия

россия

санкт-петербург

алексей миллер

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. "Газпром" за 9 месяцев 2024 года увеличил поставки газа в страны Центральной Азии в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такого не было никогда, заявил глава газовой компании Алексей Миллер. "Газпром" за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил объем поставок в страны Центральной Азии в два раза. Такого не было никогда", - сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного газового форума. Миллер отметил, что "Газпром" продолжит свою работу. "Я могу сказать, что работа в рамках форума будет продолжена. Нам предстоят еще серьезные переговоры. И я уверен, что будут достигнуты новые договоренности по поставкам, (будут поставлены - ред.) новые цели и новые задачи", - добавил он. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября, в нем принимают участие около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.

https://ria.ru/20240425/gaz-1942379495.html

центральная азия

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, центральная азия, россия, санкт-петербург, алексей миллер, газпром