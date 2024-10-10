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Миллер оценил рост поставок газа в страны Центральной Азии - РИА Новости, 10.10.2024
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15:03 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/gazprom-1977399167.html
Миллер оценил рост поставок газа в страны Центральной Азии
Миллер оценил рост поставок газа в страны Центральной Азии - РИА Новости, 10.10.2024
Миллер оценил рост поставок газа в страны Центральной Азии
"Газпром" за 9 месяцев 2024 года увеличил поставки газа в страны Центральной Азии в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такого не было... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:03
2024-10-10T15:03
экономика
цены на нефть
центральная азия
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алексей миллер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. "Газпром" за 9 месяцев 2024 года увеличил поставки газа в страны Центральной Азии в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такого не было никогда, заявил глава газовой компании Алексей Миллер. "Газпром" за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил объем поставок в страны Центральной Азии в два раза. Такого не было никогда", - сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного газового форума. Миллер отметил, что "Газпром" продолжит свою работу. "Я могу сказать, что работа в рамках форума будет продолжена. Нам предстоят еще серьезные переговоры. И я уверен, что будут достигнуты новые договоренности по поставкам, (будут поставлены - ред.) новые цели и новые задачи", - добавил он. Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября, в нем принимают участие около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
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экономика, цены на нефть, центральная азия, россия, санкт-петербург, алексей миллер, газпром
Экономика, Цены на нефть, Центральная Азия, Россия, Санкт-Петербург, Алексей Миллер, Газпром
Миллер оценил рост поставок газа в страны Центральной Азии

Миллер: поставки "Газпрома в Центральную Азию за 9 месяцев выросли в два раза

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомплекс транспортировки экспортного газа
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. "Газпром" за 9 месяцев 2024 года увеличил поставки газа в страны Центральной Азии в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такого не было никогда, заявил глава газовой компании Алексей Миллер.
«
"Газпром" за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил объем поставок в страны Центральной Азии в два раза. Такого не было никогда", - сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.
Миллер отметил, что "Газпром" продолжит свою работу. "Я могу сказать, что работа в рамках форума будет продолжена. Нам предстоят еще серьезные переговоры. И я уверен, что будут достигнуты новые договоренности по поставкам, (будут поставлены - ред.) новые цели и новые задачи", - добавил он.
Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября, в нем принимают участие около 25 тысяч участников из 54 стран. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли, министерства энергетики РФ и правительства Санкт-Петербурга, ведущих отраслевых ассоциаций и объединений.
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ЭкономикаЦены на нефтьЦентральная АзияРоссияСанкт-ПетербургАлексей МиллерГазпром
 
 
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