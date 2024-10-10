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Новые газопроводы в Гатчинском районе Ленобласти введены в эксплуатацию
Новые газопроводы в Гатчинском районе Ленобласти введены в эксплуатацию - РИА Новости, 10.10.2024
Новые газопроводы в Гатчинском районе Ленобласти введены в эксплуатацию
Межпоселковый и распределительный газопроводы ввели в эксплуатацию в поселке Высокоключевом Гатчинского района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T20:27
2024-10-10T20:27
2024-10-10T20:27
ленинградская область
ленинградская область
гатчинский район
сергей харлашкин
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Межпоселковый и распределительный газопроводы ввели в эксплуатацию в поселке Высокоключевом Гатчинского района Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня специалисты АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" ввели в эксплуатацию межпоселковый и распределительный газопроводы в поселке Высокоключевом", - говорится в сообщении. Также подключены к природному газу котельная, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома, амбулатория, средняя школа, отделение почтовой связи и общественная баня. Потенциал газификации в поселке Высокоключевом - 675 домов. "В Ленинградской области уже газифицировано 610 населенных пунктов. Принято в работу более 42 тысячи заявок на догазификацию, заключено более 40 тысяч договоров, из которых выполнено до границы земельного участка более 32 тысяч. Мы работаем над поручением президента по газификации садоводств. Правительством Ленинградской области оказывается поддержка всем группам населения, в том числе многодетным семьям, старшему поколению, семьям участников СВО", - сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин. Межпоселковый газопровод протяженностью 19,7 километров построен по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021–2025 годы.
https://ria.ru/20241010/toplivo-1977473401.html
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ленинградская область, гатчинский район, сергей харлашкин, газпром
Ленинградская область , Ленинградская область, Гатчинский район, Сергей Харлашкин, Газпром