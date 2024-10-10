Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газе позором человечества
Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газе общим позором для всего человечества
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в Газе общим позором всего человечества.
"Геноцид, продолжающийся в секторе Газа уже год, является общим позором всего человечества. Мы в лице международного сообщества должны приложить все усилия для давления на Израиль, достижения постоянного прекращения огня и доставки гуманитарной помощи", - заявил Эрдоган.
Президент Турции также отметил, что обсудил с албанским премьером совместную борьбу с терроризмом.
"Мы обсудили совместную борьбу с террористическими организациями, включая FETÖ, с премьер-министром Албании Рамой. Мы продолжим борьбу с террористическими группировками", - подчеркнул Эрдоган.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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