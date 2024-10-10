https://ria.ru/20241010/gaza-1977435259.html

Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газе позором человечества

Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газе позором человечества - РИА Новости, 10.10.2024

Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газе позором человечества

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в Газе общим позором всего человечества. РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T16:42

2024-10-10T16:42

2024-10-10T16:42

в мире

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АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в Газе общим позором всего человечества. Эрдоган находится с визитом Албании, в четверг в Тиране по итогам подписанных документов турецкий лидер выступил с заявлением для прессы совместно с премьер-министром Албании Эди Рамой. "Геноцид, продолжающийся в секторе Газа уже год, является общим позором всего человечества. Мы в лице международного сообщества должны приложить все усилия для давления на Израиль, достижения постоянного прекращения огня и доставки гуманитарной помощи", - заявил Эрдоган. Президент Турции также отметил, что обсудил с албанским премьером совместную борьбу с терроризмом. "Мы обсудили совместную борьбу с террористическими организациями, включая FETÖ, с премьер-министром Албании Рамой. Мы продолжим борьбу с террористическими группировками", - подчеркнул Эрдоган. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241010/izrail-1977431318.html

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https://ria.ru/20241010/livan-1977417548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, албания, турция, реджеп тайип эрдоган, эди рама, хамас, оон