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Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газе позором человечества - РИА Новости, 10.10.2024
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16:42 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/gaza-1977435259.html
Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газе позором человечества
Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газе позором человечества - РИА Новости, 10.10.2024
Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газе позором человечества
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в Газе общим позором всего человечества. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T16:42
2024-10-10T16:42
в мире
израиль
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АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в Газе общим позором всего человечества. Эрдоган находится с визитом Албании, в четверг в Тиране по итогам подписанных документов турецкий лидер выступил с заявлением для прессы совместно с премьер-министром Албании Эди Рамой. "Геноцид, продолжающийся в секторе Газа уже год, является общим позором всего человечества. Мы в лице международного сообщества должны приложить все усилия для давления на Израиль, достижения постоянного прекращения огня и доставки гуманитарной помощи", - заявил Эрдоган. Президент Турции также отметил, что обсудил с албанским премьером совместную борьбу с терроризмом. "Мы обсудили совместную борьбу с террористическими организациями, включая FETÖ, с премьер-министром Албании Рамой. Мы продолжим борьбу с террористическими группировками", - подчеркнул Эрдоган. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241010/izrail-1977431318.html
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в мире, израиль, албания, турция, реджеп тайип эрдоган, эди рама, хамас, оон
В мире, Израиль, Албания, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Эди Рама, ХАМАС, ООН
Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газе позором человечества

Эрдоган назвал ситуацию в секторе Газе общим позором для всего человечества

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 10 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в Газе общим позором всего человечества.
Эрдоган находится с визитом Албании, в четверг в Тиране по итогам подписанных документов турецкий лидер выступил с заявлением для прессы совместно с премьер-министром Албании Эди Рамой.
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Вчера, 16:34
"Геноцид, продолжающийся в секторе Газа уже год, является общим позором всего человечества. Мы в лице международного сообщества должны приложить все усилия для давления на Израиль, достижения постоянного прекращения огня и доставки гуманитарной помощи", - заявил Эрдоган.
Президент Турции также отметил, что обсудил с албанским премьером совместную борьбу с терроризмом.
"Мы обсудили совместную борьбу с террористическими организациями, включая FETÖ, с премьер-министром Албании Рамой. Мы продолжим борьбу с террористическими группировками", - подчеркнул Эрдоган.
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В ЦАХАЛ заявили, об уничтожении штаба радикалов в секторе Газа
Вчера, 13:49
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42 тысяч человек, пострадали свыше 97 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильАлбанияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЭди РамаХАМАСООН
 
 
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