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Рыбников: "ФосАгро" продолжает укрепляться на российском рынке минудобрений - РИА Новости, 10.10.2024
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18:45 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/fosagro-1977465010.html
Рыбников: "ФосАгро" продолжает укрепляться на российском рынке минудобрений
Рыбников: "ФосАгро" продолжает укрепляться на российском рынке минудобрений - РИА Новости, 10.10.2024
Рыбников: "ФосАгро" продолжает укрепляться на российском рынке минудобрений
Компания "ФосАгро" продолжает укреплять позиции на российском рынке минеральных удобрений для АПК, сообщил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T18:45
2024-10-10T18:45
экономика
михаил мишустин
фосагро
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
технологии
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Компания "ФосАгро" продолжает укреплять позиции на российском рынке минеральных удобрений для АПК, сообщил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину в ходе обхода правительственной делегации стендов участников выставки "Золотая осень". Как отметили в пресс-службе компании, за девять месяцев текущего года крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") увеличила поставки российским потребителям на 4% – до 2,8 миллиона тонн. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, "ФосАгро" остается лидером по совокупному объему поставок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям, сегодня практически каждая третья тонна питательных веществ, внесенных в российские почвы, поставлена региональными компаниями "ФосАгро-Регион". "Интересы российских аграриев остаются для "ФосАгро" стратегическим и неизменным приоритетом. Динамичный рост поставок на внутренний рынок подтверждает эффективность стратегии, направленной на прямую работу с потребителями и масштабные инвестиции в инфраструктуру. "ФосАгро" также проводит большую работу с аграриями по повышению эффективности минерального питания. Широко испытываем и внедряем инновационные марки удобрений с микроэлементами, повышающие плодородие почвы и урожайность. Мы понимаем, что для эффективного использования инновационных удобрений необходимы квалифицированные кадры АПК", - приводит пресс-служба слова Рыбникова. Он добавил, что компания совместно с Минсельхозом реализует образовательную программу, которая охватывает 47 аграрных вузов. В 21 из них "ФосАгро" открыла сеть современных образовательных центров, через 5 лет их число достигнет 55. На основе программы запущена онлайн-платформа Pro Агро Лекторий, где размещено 420 лекций. Образовательная экосистема обеспечивает для студентов и аграриев бесплатный доступ к методически выверенной информации о передовых методах ведения сельского хозяйства. "За 9 месяцев мы нарастили поставки практически всех видов удобрений из ассортимента "ФосАгро-Регион". Наиболее высокие темпы роста – порядка 20% – по-прежнему демонстрируют жидкие минеральные удобрения (ЖМУ). С одной стороны, это говорит о росте доверия аграрного сообщества к жидким формам минерального питания, с другой – подтверждает верность стратегического курса "ФосАгро-Регион" на повышение доступности ЖМУ. В этом году суммарная емкость мощностей "ФосАгро-Регион" для хранения и отгрузки ЖМУ, расположенных в 12 ведущих агропромышленных регионах страны, достигнет 100 тысяч тонн. Эта единовременная мощность позволяет и создавать резервы под весенние полевые работы, и обеспечивать оперативные поставки жидких удобрений в поля, по необходимости", - сказал генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк.
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экономика, михаил мишустин, фосагро, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), технологии
Экономика, Михаил Мишустин, ФосАгро, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Технологии

Рыбников: "ФосАгро" продолжает укрепляться на российском рынке минудобрений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "ФосАгро"
Стенд компании ФосАгро - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стенд компании "ФосАгро". Архивное фото
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Компания "ФосАгро" продолжает укреплять позиции на российском рынке минеральных удобрений для АПК, сообщил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину в ходе обхода правительственной делегации стендов участников выставки "Золотая осень".
Как отметили в пресс-службе компании, за девять месяцев текущего года крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") увеличила поставки российским потребителям на 4% – до 2,8 миллиона тонн. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, "ФосАгро" остается лидером по совокупному объему поставок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям, сегодня практически каждая третья тонна питательных веществ, внесенных в российские почвы, поставлена региональными компаниями "ФосАгро-Регион".
«
"Интересы российских аграриев остаются для "ФосАгро" стратегическим и неизменным приоритетом. Динамичный рост поставок на внутренний рынок подтверждает эффективность стратегии, направленной на прямую работу с потребителями и масштабные инвестиции в инфраструктуру. "ФосАгро" также проводит большую работу с аграриями по повышению эффективности минерального питания. Широко испытываем и внедряем инновационные марки удобрений с микроэлементами, повышающие плодородие почвы и урожайность. Мы понимаем, что для эффективного использования инновационных удобрений необходимы квалифицированные кадры АПК", - приводит пресс-служба слова Рыбникова.
Он добавил, что компания совместно с Минсельхозом реализует образовательную программу, которая охватывает 47 аграрных вузов. В 21 из них "ФосАгро" открыла сеть современных образовательных центров, через 5 лет их число достигнет 55. На основе программы запущена онлайн-платформа Pro Агро Лекторий, где размещено 420 лекций. Образовательная экосистема обеспечивает для студентов и аграриев бесплатный доступ к методически выверенной информации о передовых методах ведения сельского хозяйства.
"За 9 месяцев мы нарастили поставки практически всех видов удобрений из ассортимента "ФосАгро-Регион". Наиболее высокие темпы роста – порядка 20% – по-прежнему демонстрируют жидкие минеральные удобрения (ЖМУ). С одной стороны, это говорит о росте доверия аграрного сообщества к жидким формам минерального питания, с другой – подтверждает верность стратегического курса "ФосАгро-Регион" на повышение доступности ЖМУ. В этом году суммарная емкость мощностей "ФосАгро-Регион" для хранения и отгрузки ЖМУ, расположенных в 12 ведущих агропромышленных регионах страны, достигнет 100 тысяч тонн. Эта единовременная мощность позволяет и создавать резервы под весенние полевые работы, и обеспечивать оперативные поставки жидких удобрений в поля, по необходимости", - сказал генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк.
 
ЭкономикаМихаил МишустинФосАгроМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Технологии
 
 
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