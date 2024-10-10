https://ria.ru/20241010/fosagro-1977465010.html

Рыбников: "ФосАгро" продолжает укрепляться на российском рынке минудобрений

Рыбников: "ФосАгро" продолжает укрепляться на российском рынке минудобрений - РИА Новости, 10.10.2024

Рыбников: "ФосАгро" продолжает укрепляться на российском рынке минудобрений

Компания "ФосАгро" продолжает укреплять позиции на российском рынке минеральных удобрений для АПК, сообщил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T18:45

2024-10-10T18:45

2024-10-10T18:45

экономика

михаил мишустин

фосагро

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

технологии

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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Компания "ФосАгро" продолжает укреплять позиции на российском рынке минеральных удобрений для АПК, сообщил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину в ходе обхода правительственной делегации стендов участников выставки "Золотая осень". Как отметили в пресс-службе компании, за девять месяцев текущего года крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") увеличила поставки российским потребителям на 4% – до 2,8 миллиона тонн. По данным Российской ассоциации производителей удобрений, "ФосАгро" остается лидером по совокупному объему поставок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям, сегодня практически каждая третья тонна питательных веществ, внесенных в российские почвы, поставлена региональными компаниями "ФосАгро-Регион". "Интересы российских аграриев остаются для "ФосАгро" стратегическим и неизменным приоритетом. Динамичный рост поставок на внутренний рынок подтверждает эффективность стратегии, направленной на прямую работу с потребителями и масштабные инвестиции в инфраструктуру. "ФосАгро" также проводит большую работу с аграриями по повышению эффективности минерального питания. Широко испытываем и внедряем инновационные марки удобрений с микроэлементами, повышающие плодородие почвы и урожайность. Мы понимаем, что для эффективного использования инновационных удобрений необходимы квалифицированные кадры АПК", - приводит пресс-служба слова Рыбникова. Он добавил, что компания совместно с Минсельхозом реализует образовательную программу, которая охватывает 47 аграрных вузов. В 21 из них "ФосАгро" открыла сеть современных образовательных центров, через 5 лет их число достигнет 55. На основе программы запущена онлайн-платформа Pro Агро Лекторий, где размещено 420 лекций. Образовательная экосистема обеспечивает для студентов и аграриев бесплатный доступ к методически выверенной информации о передовых методах ведения сельского хозяйства. "За 9 месяцев мы нарастили поставки практически всех видов удобрений из ассортимента "ФосАгро-Регион". Наиболее высокие темпы роста – порядка 20% – по-прежнему демонстрируют жидкие минеральные удобрения (ЖМУ). С одной стороны, это говорит о росте доверия аграрного сообщества к жидким формам минерального питания, с другой – подтверждает верность стратегического курса "ФосАгро-Регион" на повышение доступности ЖМУ. В этом году суммарная емкость мощностей "ФосАгро-Регион" для хранения и отгрузки ЖМУ, расположенных в 12 ведущих агропромышленных регионах страны, достигнет 100 тысяч тонн. Эта единовременная мощность позволяет и создавать резервы под весенние полевые работы, и обеспечивать оперативные поставки жидких удобрений в поля, по необходимости", - сказал генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк.

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, михаил мишустин, фосагро, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), технологии