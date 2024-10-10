https://ria.ru/20241010/evroparlament-1977454588.html

Комитет ЕП утвердил кандидатуры на должности еврокомиссаров

Комитет ЕП утвердил кандидатуры на должности еврокомиссаров - РИА Новости, 10.10.2024

Комитет ЕП утвердил кандидатуры на должности еврокомиссаров

Комитет Европарламента по юридическим вопросам утвердил все кандидатуры на должности европейских комиссаров в новый состав Еврокомиссии с точки зрения... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T17:48

2024-10-10T17:48

2024-10-10T17:48

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БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Комитет Европарламента по юридическим вопросам утвердил все кандидатуры на должности европейских комиссаров в новый состав Еврокомиссии с точки зрения отсутствия конфликта интересов, говорится в пресс-релизе ЕП. "Депутаты комитета Европарламента по юридическим вопросам завершили процедуру изучения деклараций по отсутствию потенциальных конфликтов интересов у кандидатов на должности европейских комиссаров в соответствующих сферах деятельности", - говорится в документе. Теперь кандидаты в новый состав ЕК могут приступить к собеседованиям с профильными комитетами Европарламента. Ранее сообщалось, что Европарламент 4 ноября приступит к обсуждению кандидатур еврокомиссаров на ближайшие пять лет. Депутаты должны будут определить, соответствуют ли кандидаты предлагаемым должностям. Обсуждения пройдут до 12 ноября. По завершении обсуждения избранная на второй срок глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит полный список на специальных дебатах на пленарной сессии Европарламента, где должны будут утвердить этот список простым большинством голосов. После этого новый состав Еврокомиссии формально должны будут утвердить квалифицированным большинством главы государств и правительств Евросоюза. В сентябре фон дер Ляйен представила свои предложения по составу ЕК на новый пятилетний срок. По настоянию главы ЕК, новый состав Еврокомиссии будет состоять на 40% из женщин, при этом они получат четыре из шести постов вице-председателей. Главной задачей будущего состава Еврокомиссии глава ЕК видит достижение конкурентоспособности Европы, укрепление ее единства и усиление ее роли на международной арене. По ее словам, ЕК будет работать над достижением технологического суверенитета и обеспечением безопасности.

https://ria.ru/20240925/rossija-1974650172.html

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977179340.html

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в мире, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент