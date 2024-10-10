https://ria.ru/20241010/es-1977408141.html

В ЕС заявили, что поддерживают Украину в международно признанных границах

В ЕС заявили, что поддерживают Украину в международно признанных границах - РИА Новости, 10.10.2024

В ЕС заявили, что поддерживают Украину в международно признанных границах

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечавший на вопрос украинских журналистов о том, участвует ли Брюссель в... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T15:30

2024-10-10T15:30

2024-10-10T15:30

в мире

украина

россия

брюссель

владимир путин

петер стано

владимир зеленский

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_165:413:3072:2048_1920x0_80_0_0_f581a67695eabfc0f4dff1ff327bf248.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечавший на вопрос украинских журналистов о том, участвует ли Брюссель в переговорах о возможном вхождении Украины в состав ЕС без части территорий, подчеркнул, что в Евросоюзе поддерживают Украину в "международно признанных границах". Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня на Украине по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз. "Мы поддерживаем Украину в ее международно признанных границах, поддерживаем восстановление ее суверенитета и независимости в этих границах, мы будем поддерживать Украину, чтобы достичь этой цели, так долго как потребуется", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В сентябре 2024 года Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240820/evrosoyuz-1967332080.html

украина

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, брюссель, владимир путин, петер стано, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины