Рейтинг@Mail.ru
В ЕС заявили, что поддерживают Украину в международно признанных границах - РИА Новости, 10.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 10.10.2024
https://ria.ru/20241010/es-1977408141.html
В ЕС заявили, что поддерживают Украину в международно признанных границах
В ЕС заявили, что поддерживают Украину в международно признанных границах - РИА Новости, 10.10.2024
В ЕС заявили, что поддерживают Украину в международно признанных границах
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечавший на вопрос украинских журналистов о том, участвует ли Брюссель в... РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T15:30
2024-10-10T15:30
в мире
украина
россия
брюссель
владимир путин
петер стано
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_165:413:3072:2048_1920x0_80_0_0_f581a67695eabfc0f4dff1ff327bf248.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечавший на вопрос украинских журналистов о том, участвует ли Брюссель в переговорах о возможном вхождении Украины в состав ЕС без части территорий, подчеркнул, что в Евросоюзе поддерживают Украину в "международно признанных границах". Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня на Украине по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз. "Мы поддерживаем Украину в ее международно признанных границах, поддерживаем восстановление ее суверенитета и независимости в этих границах, мы будем поддерживать Украину, чтобы достичь этой цели, так долго как потребуется", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В сентябре 2024 года Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240820/evrosoyuz-1967332080.html
украина
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c424885aee47906d05e69835b5a4cb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, брюссель, владимир путин, петер стано, владимир зеленский, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Владимир Путин, Петер Стано, Владимир Зеленский, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
В ЕС заявили, что поддерживают Украину в международно признанных границах

Представитель МИД Стано: ЕС поддерживает Украину в ее международных границах

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 10 окт - РИА Новости. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, отвечавший на вопрос украинских журналистов о том, участвует ли Брюссель в переговорах о возможном вхождении Украины в состав ЕС без части территорий, подчеркнул, что в Евросоюзе поддерживают Украину в "международно признанных границах".
Ранее СМИ сообщали, что Владимир Зеленский мог бы согласиться на прекращение огня на Украине по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны США и возможность ускоренного вступления в Евросоюз.
"Мы поддерживаем Украину в ее международно признанных границах, поддерживаем восстановление ее суверенитета и независимости в этих границах, мы будем поддерживать Украину, чтобы достичь этой цели, так долго как потребуется", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В сентябре 2024 года Путин заявил, что, если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
После нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Атаки на Курскую область не помешают вступлению Украины в ЕС, заявили в ЕК
20 августа, 14:51
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельВладимир ПутинПетер СтаноВладимир ЗеленскийЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала