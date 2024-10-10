https://ria.ru/20241010/erdogan-1977293622.html

Эрдоган сделал опасный шаг

Эрдоган сделал опасный шаг - РИА Новости, 10.10.2024

Эрдоган сделал опасный шаг

Есть ли у нас карта русского мира, который, естественно, больше границ Российской Федерации? Нет. А вот у тюркского мира скоро появится. Причем вполне... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-10T08:00

2024-10-10T08:00

2024-10-10T08:03

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Есть ли у нас карта русского мира, который, естественно, больше границ Российской Федерации? Нет. А вот у тюркского мира скоро появится. Причем вполне официальная — на уровне Организации тюркских государств. Решение об этом было принято на совещании руководителей картографических учреждений стран ОТГ, а месяц назад на другом совещании был согласован общий тюркский алфавит из 34 букв. Им будут руководствоваться как пять стран, входящих в ОТГ, — Турция, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, так и два из трех наблюдателей — Туркменистан и Северный Кипр (Венгрия со своим языком финно-угорской группы не подходит). Интеграция на марше, но почему это должно волновать Россию? Потому что бывшие советские республики входят в зону нашего геополитического (исторического, культурного, экономического) влияния? Нет, не только и даже не столько поэтому.Потому что на карте Великого Турана фигурируют и наши территории. Например, подаренная три года назад президенту Турции Эрдогану его младшим партнером по правящей коалиции, лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели карта включала в себя огромную территорию от Балкан до Синьцзяна, среди которой была и немалая часть России — Крым и Якутия, Кавказ и Алтай.Нет, карта тюркского мира от ОТГ не будет совпадать с картой Великого Турана от Бахчели: на ней почти наверняка будут обозначены только территории стран, входящих в организацию. Никаких территориальных претензий к России или Китаю ни Турция, ни ОТГ в целом, естественно, не выдвигают: они просто заявляют о заботе об общем наследии — историческом, культурном, языковом. Ну и укреплять связи — экономические, культурные, образовательные и прочие. Например, транспортный коридор (то ли через Армению, то ли через Иран), который впервые (в новейшей истории) свяжет Турцию напрямую с основной территорией Азербайджана, а через него — и с центральноазиатскими республиками. Единство тюркского мира станет реальностью?А чем оно плохо для России? Турция ведь пытается укреплять свой суверенитет: у нее достаточно напряженные отношения с США и Европой, она проводит самостоятельную политику не только на Ближнем Востоке (бывшей части Османской империи) и в Азии, но и по всей Африке, активно работает с Латинской Америкой. То есть становится действительно глобальным игроком, претендуя на то, чтобы стать одним из центров будущего миропорядка. Понятно ведь, что тюркский мир — это то, что стоит в ряду турецких приоритетов на первом месте.Понятно. Вот только не за наш счет и — даже потенциально — не против нас. И дело не в том, что карту тюркского мира будут составлять турецкие военные, а страна все-таки входит в НАТО, пускай и занимая там особое положение. Дело в том, что сама Организация тюркских государств, отмечающая сейчас свое 15-летие, возникла как следствие распада СССР. Но почему не сразу после его крушения? В том и дело, что сразу: ОТГ выросла из саммита тюркоязычных государств, впервые созванного в октябре 1992-го в Анкаре, когда еще и года не прошло с момента роспуска СССР. Тогда президент Турции собрал у себя лидеров пяти бывших советских республик — Азербайджана и четырех среднеазиатских. Вместо советских они стали называться тюркскими (да, по вполне историческим основаниям), но именно после того, как перестали быть частью большой исторической России.Никто не оспаривает тюркские корни народов этих пяти республик, но тут речь шла не просто о приверженности общим корням и культуре. Это был и политический проект — хотя официально это отрицалось, но в 2009 году был создан Тюркский совет, который был охарактеризован как "первый добровольный союз тюркских государств в истории". А в 2021-м совет был переименован в Организацию тюркских государств — начался новый этап интеграции.Уровень экономического, культурного и прочего сближения растет — и это давно уже не "клуб любителей тюркской культуры". Нынешняя Турция хочет восстановить свое положение великой державы — какой была Османская империя — и довольно успешно движется по этому пути. Дистанцируясь от Запада (не изолируясь от него и не конфликтуя с ним) — на вхождении в Евросоюз давно уже можно поставить крест, — претендуя на роль одного из лидеров исламского мира (хотя и не очень успешно, но и у конкурентов есть свои проблемы), выстраивая прочные отношения с Россией... Но как раз для российско-турецких отношений вопрос строительства единого тюркского мира имеет принципиальный характер: что будет через 20 лет? Не попытается ли окрепшая ОТГ стать центром сборки для российских регионов, населенных тюркоязычными народами? Если сейчас среднеазиатские республики окончательно откажутся от кириллицы в пользу латиницы (перейдя на новый алфавит), это, конечно, будет их внутренним делом, но одновременно и шагом в сторону от России. Необязательно недружественным, но осложняющим их связи (культурные и не только) с российскими тюркоязычными регионами. Которые все равно будут рассматриваться как потенциальная часть тюркского мира, хотя и неофициально. То есть у России всегда будет угроза вмешательства в ее внутренние дела, пусть даже и мягкой силой соседа.Было бы странно, если бы подобная перспектива устраивала Россию. У России нет нерешаемых проблем с Турцией, но нам точно не нужно победное шествие пантюркизма.

https://ria.ru/20241007/tayna-1976622361.html

https://ria.ru/20241001/turtsiya-1975644580.html

https://ria.ru/20240926/erdogan-1974945732.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, россия, турция, азербайджан, нато, реджеп тайип эрдоган